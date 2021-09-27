Заговор на скорейшее замужество и счастливую семью в день Веры, Надежды, Любви 30 сентября

Свое начало данный праздник берет со времен правления римского императора Адриана. Во главе тогда было язычество, и совершались христианские гонения.
Император был оповещен о том, что есть семья верующих. Он оказался недоволен этим фактом и велел привести их к себе. Тогда вдова София и три ее дочери, Вера, Надежда и Любовь предстали пред ним. Вера их была сильна, о ней они и поведали Адриану. И все попытки обернуть их к язычеству обвенчались поражением. Тогда правитель разгневался и велел пытать дочерей на глазах у матери. Но они не сдавались и до последних секунд своих жизней оставались истинными христианками.
Вера, Надежда и Любовь погибли на глазах у собственной матери. Она похоронила их и не отходила от могил на протяжении двух дней. На третий и она скончалась. Поэтому их и причислили к лику святых, за перенесенные ими душевные и физические страдания.
Традиции на Руси
Первая половина этого дня была посвящена плачу, благодаря которому избавлялись от всего плохого в своих жизнях, ибо женские слезы считались оберегом. Затем юные парни и девушки проводили «святцы», на которых присматривали себе вторую половинку.
А дамы, находящиеся замужем, ставили свечки – 2 пред иконой Христа, а третью в каравай. По традиции это нужно было делать в полночь, заговаривая слова о спокойствии и благополучии сорок раз. Следующим утром им угощалась вся семья.
Заговоры
Также 30 сентября в день Веры, Надежды и Любви традицией стало совершать заговоры на замужество и благополучие в семье. Для обоих обрядов необходимо отправиться в церковь и купить свечи.
Самым главным местом посещения как утром, так и вечером будет икона Софии, и ее дочерей. Для первого обряда там потребуется поставить 4 свечи, а для второго в первую и вторую половины дня прочитать текст заговора:
Также для первого заговора потребуется установить по три свечки у распятия Иисуса Христа и иконы Богородицы.
Еще две необходимо забрать домой и, зажигая их (после заката), двенадцать раз повторить:
Интересные факты
Помимо почтения памяти верующих 30 сентября празднуют свои именины девушки, которые носят те же имена, что и святые.
В этот день принято проводить в уютной компании близких и родных, особое внимание уделяя детям.
Женщинам стоит избегать работы по дому или в огороде.
Свадьбы и застолья 30 сентября также следует исключать, так как это день траура.
Этот день должен пройти без ругани и семейных разборок, ибо вся негативная энергетика сохраняется и возвращается втройне.