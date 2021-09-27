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«Я денежный магнит»: что сделать, чтобы деньги всегда были с вами с помощью закона притяжения

8:00:509/26/2021Фото: pixabay.com
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Кэролайн рекомендовала использовать аффирмации ежедневно. Утверждения - это произнесенные слова, которые люди часто говорят себе в зеркале.

деньги
Важно как можно скорее начать вносить разумные изменения в свои расходы и управление финансами

Проявление денег - это, вероятно, кто-то, что хотел бы сделать почти каждый. Эксперт по закону притяжения и преподаватель Кэролайн Беннетт утверждает, что это возможно, и объясняет, как это сделать.

Кэролайн Беннетт считает, что закон притяжения изменил ее жизнь. Система манифестации помогла ей выйти из банкротства, пишет express.co.uk.

Тренер по манифестации, который дает ей представление о своей учетной записи в Instagram и на веб-сайте, а также обучает один на один, сказал: «Это был огромный путь, потому что я дважды был банкротом, а также попал в долги и выбрался из них. программы управления.

«Я чувствую, что действительно имею право говорить по этому поводу».

Она продолжила объяснять, хотя и не волшебная палочка, но закон притяжения помог ей изменить ее состояние.

«Закон притяжения - это не быстрое решение, и ничего из этого», - сказала она.

«Прежде всего, я должен был понять, что определенную роль я играл в своих денежных проблемах».

Как Кэролайн смогла использовать закон притяжения для улучшения своего финансового положения?

«Мне нужно было решить, что я хочу в качестве своей финансовой картины», - сказала она.

«Я хотела быть финансово свободным».

Кэролайн советует знать, почему вы проявляете деньги.

Она сказала: «Мы погружаемся в чувство, и мы действительно можем активизировать проявление.

«Подумай, это потому, что ты хочешь пойти куда-нибудь, ты хочешь провести прекрасный отпуск и ты хочешь увидеться с моими друзьями».

По словам Кэролайн, также важно как можно скорее начать вносить разумные изменения в свои расходы и управление финансами.

Учитель советует, чтобы физическая нагрузка была в ваших силах, важно.

Кэролайн рекомендовала использовать аффирмации ежедневно. Утверждения - это произнесенные слова, которые люди часто говорят себе в зеркале.

«Тогда аффирмации, которые так сильны», - сказала Кэролайн. «Скажите:« Я магнит для денег».

Скажите и визуализируйте это. Скажите:« Деньги приходят ко мне легко и без усилий. Вселенная предлагает замечательные способы, как приносить мне деньги».

«Теперь это может быть экономия на счетах за электричество, на вашем Wi-Fi или на чем-то еще. Вселенная тогда предложит вам способы сэкономить деньги».

Закон притяжения также использует электронную таблицу, чтобы помочь ей проявить свои деньги.

«Для меня я была ужасным финансовым менеджером», - сказала она.

"Итак, моим действием было создание электронной таблицы, оставаясь в ее рамках, но наряду с этим я все еще делал визуализацию и свое утверждение.

«Я очень четко понимал, чего хочу, и ставил цели в отношении желаемых показателей.

«Я хотел бы вести учет того, как моя таблица выглядит сейчас в моем текущем доходе, как моя таблица выглядит в моем проявленном доходе. Так что я начал заряжать это энергией».

Кэролайн также обсуждала, как проявлять отношения.

Кэролайн сказала: «Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите. Составьте список того, каким вы хотели бы видеть человека, его интересы и хобби.

"Затем составьте список того, что вы хотите получить от отношений.

"Пройдите тот же процесс, перечисляя такие вещи, как, я хочу иметь возможность чувствовать их теплую руку и свою, я хочу пройтись по улице и устроить красивый ужин при свечах, уютно устроившись перед огнем.

«Делая это, вы создаете внутреннюю среду или сосредотачиваетесь на том, чего действительно хотите».

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