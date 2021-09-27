Как жить дольше: может ли секс один раз в неделю добавить годы к вашей жизни? 5 причин почему

Исследования показывают, что это не только приятно, но и может принести вам пользу. Так может ли хороший секс действительно добавить годы к твоей жизни?
Здоровая сексуальная жизнь приносит удивительные преимущества для здоровья. Доктор Джефф Фостер объясняет преимущества секса, особенно когда вы становитесь старше, пишет express.co.uk.
Может ли хороший секс, особенно с возрастом, добавить годы к вашей жизни ?
Когда мы говорим о здоровье, мы часто сосредотачиваемся на таких вещах, как диета и упражнения, но ваша сексуальная жизнь может внести огромный вклад в ваше общее состояние здоровья и благополучия.
Д-р Джефф Фостер - врач общей практики, специализирующийся на мужском здоровье.
Он говорит: «Секс важен как для физического, так и для психического благополучия.
«Физически он высвобождает эндорфины, а также сохраняет ваш сосудистый, мышечный и неврологический контроль над вашими половыми органами в целости и сохранности.
«Мысленно он помогает парам поддерживать более глубокую эмоциональную связь, снимает стресс и помогает уснуть».
Исследования утверждают, что регулярная половая жизнь с возрастом дает и другие удивительные преимущества, включая борьбу с простудой и улучшение обоняния.
Итак, какова польза для здоровья от хорошей половой жизни?
Упражнение
Это может зависеть от того, насколько энергичны ваши занятия, но секс может быть приятным способом сжигания калорий.
Тем не менее, доктор Джефф предупреждает, что простое расслабление раз в неделю не заменяет регулярных упражнений.
Доктор Джефф говорит: «На самом деле я не думаю, что польза от упражнений велика.
«В среднем период сексуальной активности длится от семи до 13 минут, и мужчины в среднем сжигают 100 калорий, а женщины - около 70.
«Так что это никогда не заменит другие формы упражнений».
Это может облегчить боль и помочь вам расслабиться
После секса ваш мозг вырабатывает гормон окситоцин.
Было доказано, что окситоцин уменьшает боль и расслабляет.
Доктор Джефф говорит: «Окситоцин - это гормон, который выделяется задней частью гипофиза в головном мозге.
«Обычно он известен как «расслабляющий или связывающий» гормон. Он, как правило, играет роль в укреплении социальных связей, поскольку высвобождается сразу после секса и во время родов - его часто считают антагонистом нашей реакции борьбы или бегства.
«Что касается секса - он помогает расслабиться после, а также может помочь вам сблизиться с партнером».
Секс регулирует уровень гормонов
Секс может облегчить некоторые симптомы, особенно для женщин в перименопаузе.
Кроме того, причиной потери интереса к сексу могут быть гормональные проблемы.
Доктор Джефф говорит: «Прежде чем обратиться к врачу, сначала спросите о желании - вы все еще желаете своего партнера? В противном случае это не медицинская проблема.
«Если вы все еще любите своего партнера, но только что потеряли интерес к сексу, обратитесь к врачу, так как это может быть гормональной проблемой - всегда лучше обратиться к специалисту-женщине или специалисту по мужскому здоровью.
«Самый частый вопрос, который я слышу от своих пациентов, - это: «Нормально ли прекращать заниматься сексом или хотеть его, когда вы становитесь старше?»
Для мужчин секс может быть свидетельством здорового сердца.
Способность поддерживать эрекцию может быть показателем хорошего здоровья мужчины.
Д-р Джефф объясняет: «Возможность иметь нормальную эрекцию и регулярную половую активность означает, что следующее работает: уровень тестостерона в норме, нервная система и мозг в порядке, и желание есть.
«Со стороны сердечно-сосудистой системы - это означает, что артерии в половом члене не сужены из-за отложений холестерина и не затвердевают из-за высокого кровяного давления».
С другой стороны, эректильная дисфункция может быть поводом для беспокойства.
Доктор Джефф говорит: «Эректильная дисфункция связана с сердечными заболеваниями, потому что артерии полового члена почти идентичны артериям, которые снабжают кровью сердце.
«Поэтому они говорят, что если у вас сердечно-сосудистое сужение артерий полового члена, есть примерно трехлетнее окно, прежде чем что-то может случиться с сердцем (например, сердечный приступ)».
Итак, если вам сложно подняться, вам следует обратиться к врачу, чтобы убедиться, что это не симптом болезни сердца или высокого уровня холестерина.
Секс помогает бороться с простудой и гриппом
Одно исследование показало, что у тех, кто занимался сексом регулярно, было больше антител иммуноглобулина А по сравнению с людьми, которые занимались сексом менее одного раза в неделю.
Иммуноглобин А считается мощной защитой от простуды и гриппа.