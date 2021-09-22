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В Перми медики рассказали, выжил ли после ампутации ноги стрелок Тимур Бекмансуров

9:25:559/22/2021Фото: ТК MASH
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Ампутация была проведена из-за повреждения сосудистого пучка — одно из огнестрельных ранений пришлось в бедро.

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров на последнем звонке в 60-й школе

22 сентября Минздрав рассказал подробности о состоянии студента, устроившего в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете. Ему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии.

-Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое, - сказала представитель Мингздрава региона на заседании краевого правительства.

Ампутация была проведена из-за повреждения сосудистого пучка — одно из огнестрельных ранений пришлось в бедро. Кроме них, у него огнестрельный перелом малоберцовой кости слева с повреждением большеберцовой артерии. Также у него ранение лёгкого, печени, кишечника, повреждение мочеточника и внутрибрюшное кровотечение. Он всё ещё находится на ИВЛ.

Бекмансурову колют максимальную дозу симпатомиметиков (препаратов, стимулирующих центральную нервную систему), за счёт чего давление держится в районе 115 на 80.

Напомним, как сообщал «Курьер.Среда.Бердск», утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек.

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Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
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