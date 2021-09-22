В Перми медики рассказали, выжил ли после ампутации ноги стрелок Тимур Бекмансуров

22 сентября Минздрав рассказал подробности о состоянии студента, устроившего в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете. Ему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии.
-Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое, - сказала представитель Мингздрава региона на заседании краевого правительства.
Ампутация была проведена из-за повреждения сосудистого пучка — одно из огнестрельных ранений пришлось в бедро. Кроме них, у него огнестрельный перелом малоберцовой кости слева с повреждением большеберцовой артерии. Также у него ранение лёгкого, печени, кишечника, повреждение мочеточника и внутрибрюшное кровотечение. Он всё ещё находится на ИВЛ.
Бекмансурову колют максимальную дозу симпатомиметиков (препаратов, стимулирующих центральную нервную систему), за счёт чего давление держится в районе 115 на 80.
Напомним, как сообщал «Курьер.Среда.Бердск», утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек.