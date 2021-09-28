В Бердске дачники выстроились в огромную очередь на исчезнувшие автобусы на остановке "Черемушки"

Сегодня, 28 сентября, в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась местная жительница Ирина. Она рассказала редакции, что около 11.30 дня на остановке "Черемушки" в ожидании автобусов, скопилось довольно много дачников.
- Это очередь на дачи водозабора. Где автобусы? - недоумевает бердчанка.
Также Ирина сообщила, что автобус горожане ждали 40 минут, но не вошли в него.
- Спустя минут 20 подошёл другой автобус, уже не со стороны дач, а из города, - уточнила Ирина.
В администрации Бердска назвали дату окончания дачного сезона для транспорта.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что автобусы в сторону дач будут ездить до середины октября, а с начала месяца количество рейсов сильно уменьшится. Об этом накануне рассказала начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина.
Как рассказала чиновница, последний рейс дачный автобус совершит 17 октября. Напоминаем, что время работы транспорта в СНТ в районе водозабора сокращено до 20:00, при том, что перерыв между отправлениями автобусов составит 30 минут.