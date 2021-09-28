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Пропавший на Урале солдат погиб от удара током: Он заблудился в лесу после учений недалеко от части

3:19:189/28/2021Фото: 72.ru
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Сначала 20-летнего срочника считали самовольно покинувшим часть. "Сбежавшего" с автоматом Калашникова и штык-ножом искали служащие Екатеринбургского гарнизона и полицейские в поселке Свободном.  

Пропавшего солдата-срочника нашли мертвым в лесу недалеко от части на Урале

Пропавшего на Урале солдата-срочника нашли мертвым, сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Его тело обнаружили в лесу неподалеку от части Ракетных войск стратегического назначения, где он служил.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сначала его считали самовольно покинувшим часть. "Сбежавшего" с автоматом Калашникова и штык-ножом искали служащие Екатеринбургского гарнизона и полицейские в поселке Свободном.

Сообщалось, что он пропал после учений, которые стартовали в Свердловской области с Тагильским ракетным соединением 27 сентября.

Позже нашли оружие, с которым из воинской части на Урале ушел 20-летний солдат, и его личные вещи.

Смерть военнослужащего наступила от несчастного случая в результате поражения электрическим током. Предположительно, он пытался забраться на опору линии электропередачи, чтобы найти дорогу в родную часть.

Для выяснения всех обстоятельств трагедии на месте работает комиссия, отметили в ЦВО.

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