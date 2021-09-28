Пропавший на Урале солдат погиб от удара током: Он заблудился в лесу после учений недалеко от части

Пропавшего на Урале солдата-срочника нашли мертвым, сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Его тело обнаружили в лесу неподалеку от части Ракетных войск стратегического назначения, где он служил.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сначала его считали самовольно покинувшим часть. "Сбежавшего" с автоматом Калашникова и штык-ножом искали служащие Екатеринбургского гарнизона и полицейские в поселке Свободном.
Сообщалось, что он пропал после учений, которые стартовали в Свердловской области с Тагильским ракетным соединением 27 сентября.
Позже нашли оружие, с которым из воинской части на Урале ушел 20-летний солдат, и его личные вещи.
Смерть военнослужащего наступила от несчастного случая в результате поражения электрическим током. Предположительно, он пытался забраться на опору линии электропередачи, чтобы найти дорогу в родную часть.
Для выяснения всех обстоятельств трагедии на месте работает комиссия, отметили в ЦВО.