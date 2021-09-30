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30.09
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Все выплаты пенсионерам ко Дню пожилого человека 1 октября 2021 года

3:13:239/30/2021Фото: Pexels
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Пенсионный фонд проинформировал граждан о том, что никаких изменений в размере выплачиваемой пенсии с 1 октября на федеральном уровне не предусмотрено.

В Новосибирской области единоразовая выплата не предусмотрена

Сегодня, 30 сентября, а до Дня пожилого человека остался день. Отметим, что Пенсионный фонд проинформировал граждан о том, что никаких изменений в размере выплачиваемой пенсии с 1 октября на федеральном уровне не предусмотрено.

Но стоит добавить, дополнительные единовременные выплаты к началу октября пенсионерам делают по решению региональных властей. Самая большая денежная помощь будет в Ненецком АО пенсионерам, проработавшим не менее 15 лет на территории округа. В Рязанской области выплатят по 500 рублей пенсионерам старше 90 лет. Всем пожилым людям раздадут по 700 рублей в Челябинской области.

К сожалению, в Новосибирской области такие выплаты не предусмотрены.

Напомним, как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск», в сети появилась петиция пенсионерки Валентины Лукашевой с требованиями о повторной «путинской» выплате 10 000 рублей пенсионерам.

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выплатыдень пожилого человекаоктябрь
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