Все выплаты пенсионерам ко Дню пожилого человека 1 октября 2021 года

Сегодня, 30 сентября, а до Дня пожилого человека остался день. Отметим, что Пенсионный фонд проинформировал граждан о том, что никаких изменений в размере выплачиваемой пенсии с 1 октября на федеральном уровне не предусмотрено.
Но стоит добавить, дополнительные единовременные выплаты к началу октября пенсионерам делают по решению региональных властей. Самая большая денежная помощь будет в Ненецком АО пенсионерам, проработавшим не менее 15 лет на территории округа. В Рязанской области выплатят по 500 рублей пенсионерам старше 90 лет. Всем пожилым людям раздадут по 700 рублей в Челябинской области.
К сожалению, в Новосибирской области такие выплаты не предусмотрены.
Напомним, как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск», в сети появилась петиция пенсионерки Валентины Лукашевой с требованиями о повторной «путинской» выплате 10 000 рублей пенсионерам.