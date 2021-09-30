СК показал видео с места жестокого убийства троих студенток

30 сентября следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Ведомством установлено, что рано утром в 04:45 часов 30 сентября после ликвидации пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Как предполагают в ведомстве, пожар был устроен для того, чтобы скрыть улики преступления.
По данному делу проводятся расследования специалистами. В ходе проверок было выявлено, в вечер убийства у студенток медколледжа была домашняя вечеринка. В квартире нашли бутылки из-под алкоголя.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда.Бердск", студенткам было 17, 18 и 19 лет, девушки вместе снимали квартиру. Девушки учились в одном заведении, рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радик Галимов.