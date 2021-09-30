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СК показал видео с места жестокого убийства троих студенток

7:49:339/30/2021Фото: СК РФ
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Тела погибших были найдены в квартире после пожара. Заведено уголовное дело.

Место происшествия

30 сентября следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Ведомством установлено, что рано утром в 04:45 часов 30 сентября после ликвидации пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Как предполагают в ведомстве, пожар был устроен для того, чтобы скрыть улики преступления.

По данному делу проводятся расследования специалистами. В ходе проверок было выявлено, в вечер убийства у студенток медколледжа была домашняя вечеринка. В квартире нашли бутылки из-под алкоголя.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда.Бердск", студенткам было 17, 18 и 19 лет, девушки вместе снимали квартиру. Девушки учились в одном заведении, рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радик Галимов.

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расследованиеубийство студентокОренбургская область
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