В Бердске перекрыли движение по ул. Черемушной из-за ремонта дороги: 10 дней транспорт будет ходить по ул. Лунной

Из-за глобальной реконструкции перекрыли дорогу на улице Черемушной в Бердске. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
По словам исполняющего обязанности мэра Бердска Владимира Захарова, решено ремонтировать дорогу по нацпроекту круглосуточно, в три смены, чтобы успеть завершить работы в срок. ⠀
-Сейчас подрядчик выполняет работы по устройству основания дороги. Поэтому будет временно ограничен проезд от кольца до ул. Космической. Проезд будет закрыт участками. В субботу и воскресенье перекроют участки от кольца до дома Микрорайон, 28, в понедельник и вторник - от Микрорайона, 28 до ТЦ "Черемушки", - пояснил Захаров. ⠀
В связи с этим меняют маршрут движения общественного транспорта. Следующие 10 дней автобусы будут ходить по ул. Лунной. В объезд пустят и другой транспорт.
-Приносим извинения за предоставленные неудобства. Необходимо работать, чтобы улица Черемушная была с комфортной дорогой, тротуарами, освещением, водоотведением, - прокомментировал и. о. главы города.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", реконструировать 1,3 км дороги до октября. Стоимость работ 150 млн рублей.
В середине августа начались подготовительные работы к глобальному ремонту дороги на ул. Боровой (от Лунной), плавно перетекающей в Черемушную.
Мэр Бердска Евгений Шестернин неоднократно высказывал недовольство темпами реконструкции ул. Черемушной. И даже сменил ответственного за контроль над дорожным ремонтом. Вместо начальника управления ЖКХ Максима Совбанова, ушедшего на длительный больничный, а после уволенного, работы курирует его зам Владимир Захаров в качестве и. о. руководителя УЖКХ.
Проект по реконструкции Черемушной был подготовлен еще в 2019 году, но в 2021-м произошел резкий скачок цен на стройматериалы. Пришлось менять подрядчика. Ситуация по ремонту улицы находится на контроле минтранса Новосибирской области, поскольку работы проходят по федеральному проекту «Безопасные и качественные автодороги».
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», планируется полностью заменить проезжую часть и тротуары, проложить новую ливневую канализацию и уличное освещение на участке от ул. Лунной до ул. Космической. Срок окончания работ - октябрь 2021 года. Стоимость работ 150 млн рублей. Остальной участок дороги - от Космической до микрорайона Раздольного (до ул. Алмазной) - стоит в планах на 2022 год. Эти работы оценены в 95 млн рублей. Общая протяженность запланированной к ремонту дороги составляет 3,3 км. Срок окончания работ — 31 августа 2022 года.