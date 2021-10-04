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Подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом попал в больницу: Следователи продолжают с ним работать

1:06:4810/4/2021Фото: Соцсети
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После задержания полицейские не смогли его допросить, состояние задержанного стабилизируют в больнице — он мог употребить наркотические средства.

Александр Лазарев только летом вышел из тюрьмы

Подозреваемого в тройном убийстве пометили в медицинское учреждение — его до сих пор не могут допросить. Состояние Александра Лазарева стал ухудшаться после задержания, дело в том, что он мог употреблять наркотики и сейчас с ним работают медики, сообщили РИА Новости.

Задержание подозреваемого проводилось вечером 3 октября. Ранее, в тот же день, было установлено, что именно его следы ДНК находились на телах убитых студенток. Хотя факт изнасилования следователи не подтвердили, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Операция по задержанию Лазарева проходила на территории детского сада, где он пытался скрыться после долгого преследования на машине.

Между тем, как сообщили в СКР по Оренбургской области, продолжают выяснять обстоятельства тройного убийства в Гае.

-В настоящее время в отношении подозреваемого проводятся оперативно-следственные действия, — цитирует «Оренбург Медиа» старшего помощника руководителя регионального СК Радика Галимова.

В ближайшее время подозреваемому должны избрать меру пресечения.

-Следователями и криминалистами установлена одежда, в которой находился Лазарев в момент совершения преступления, по которой произведена молекулярно-генетическая экспертиза. Следствием продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили в региональном СК.

Ранее жители Орска рассказали "Курьер. Среда. Бердск" о задержании Лазарева. Мужчина угнал автомобиль жителя Орска и пытался скрыться от полицейских, назвавшись сторожем детского сада. По ориентировке его опознал один из сотрудников ГИБДД.

30 сентября стало известно о тройном убийстве в Гае на улице Молодежной. Тела двух студенток медколледжа со следами от ножевых ранений были обнаружены в квартире после пожара, тело третьей девушки находилось недалеко от дома. Александр Лазарев сидел за убийство и освободился летом 2021 года.

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задержаниетройное убийстволежит в больнице
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