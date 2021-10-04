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«Гайская резня»: Подробности погони за подозреваемым в убийстве трех студенток рассказали жители Орска

12:08:0710/4/2021,Дарья КостинаФото: "Курьер. Среда. Бердск"
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С редакцией пообщалась орчанка, которая знала Александра еще 20-летним парнем. По ее словам, он всегда был импульсивным, пил и мог достать нож при любом случае. Как раз-таки убийство хозяина бара «Апельсин» было таким: схватил нож и отправился в колонию.

Задержали 29-летнего мужчину 3 октября в Орске около садика, он пытался угнать машину у Василия К, но был пойман
Задержали 29-летнего мужчину 3 октября в Орске около садика, он пытался угнать машину у Василия К, но был пойман
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В понедельник стали известны подробности задержания с погоней подозреваемого в жестоком убийстве трех студенток в Оренбуржье.

Утром 30 сентября 2021 года маленький шахтерский Гай на востоке Оренбургской области, «разбудила» новость о зверском изнасиловании и убийстве трех приезжих студенток гайского медколледжа. Трупы двух девушек нашли в обгорелой квартире, тело еще одной, живущей в общежитие колледжа - на улице около подъезда. Позже выяснилось, чтобы скрыть следы, убийца поджег квартиру.

Погибшими  оказались 17-летняя Айнур (имя изменено), 19-летняя Гуля (имя изменено) и 20-летняя Карина (имя изменено). В беседе с журналистами «Курьер. Среда. Бердск», 30 сентября подруги и однокурсницы убитых девушек поделились: о девушках ничего плохого сказать нельзя, все были прилежными ученицами, в недостойном поведении замечены не были. Тогда же в тройном убийстве стали подозревать парня одной из погибшей и его брата: 18-летнего Анвара С. и Ильнура С. Парней для допроса привозили из Уфы в Оренбург. Однако чуть позже все обвинения с братьев были сняты.

Убийцу прилежных учениц и верных подруг никто не мог найти. Преступника искали и днем, и ночью. Следователи опросили почти 100 человек, провели больше 14 различных экспертиз, по одной из них установили, что девушек изнасиловали. Примерно через 1,5 суток были найдены чьи-то окровавленные вещи около водонапорной башни, а затем, появилась ориентировка на орчанина Александра Лазарева - предполагаемого убийцу трех девушек. А губернатор Оренбужья пообещал 1 000 000 рублей за любую информацию об Александре Лазареве.

Тогда же всплыли и факты биографии 29-летнего мужчины. Оказалось, что житель Орска настоящий рецидивист: в далеком 2012 он совершил громкое убийство хозяина клуба «Апельсин» в Орске. Тогда он получил почти 10 лет тюрьмы. А до этого привлекался за «разбой», но вышел по УДО. Отсиживать свою «десятку» Лазарева направили в одну из ИК в соседнем Новотроицке. Там он, кстати, женился и завел семью. Из тюрьмы убийца трех студенток вышел в июле 2021 года. Но семейная жизнь не клеилась: орчанин не смог жить в мире без вертухаев и прогулок по времени.

«Курьер. Среда. Бердск», 4 октября попытался пообщаться с супругой подозреваемого, однако женщина отказалась от комментариев.

Зато с редакцией поговорила орчанка, которая знала Александра еще до отсидки, 20-летним парнем. Девушка предпочла остаться анонимной, однако сообщила, что Александр всегда был импульсивным, пил и мог достать нож при любом случае. Как раз-таки убийство хозяина бара «Апельсин» было таким: схватил нож и... сел.

- Да, знаю его. Конечно, уже сейчас этот человек стал еще ниже, чем был. Но тогда он был очень импульсивным, хотя многие, кого знаю, его защищали. Говорили, что он заступился за кого-то. Он пил даже в 20 лет, может сейчас вообще наркотики. Ножи доставал. Я работала в этом баре после убийства хозяина. Потом его жена стала все командовать. Очень жалко ее. И девушек этих жалко, - рассказала орчанка.

Задержали Лазарева 3 октября в Орске около садика, он пытался угнать машину у Василия К, но был пойман. «Курьер. Среда. Бердск» 4 октября удалось связаться с Василием и его отцом Вячеславом. Именно они помогли задержать опасного убийцу.

-Я завершил работу, пришел клиент за машиной. Как раз в этот момент позвонил сын, говорит, что его машину угнали. Я поехал в сторону дома и позвонил моему другу Нурлану, он в ГАИ работает. Попросил его помочь. Потом еще раз позвонил сыну и он мне сказал, что машина в районе «Великана». Я выехал на перекресток Ялтинской, я пропустил его машину. Сразу погнался за ним. Потом мне попался патруль и мы начали вдвоем его гнать. Он ушел влево во дворы где «Колибри», мы выбежали все и погнались. Нурлан побежал искать,а я к машине. Лазарев забежал в детсад, он представился полицейским охранником, они прошли. Потом уже его скрутили. Мой сын и его друг лично по рукам и ногам этого Лазарева, чтобы тот не сбежал, - поделился мужчина.

К слову сказать, имущество героев пострадало не на шутку: машину Василия - ВАЗ-2110 полицейские при погоне обстреляли. Вячеслав рассказал журналистам, что автомобиль, на которой его сын зарабатывает себе на жизнь, увезли на 30 суток на эвакуаторе.

- Его машину увезли на 30 дней в отдел для экспертизы. Всю обстреляли, там практически живого места нет. После всего приехали следователи московские, нас опросили. Но вообще, хочется сказать, что машину заметил я, преследовал тоже я. А все преподнесли так, как-будто все это сделали сотрудники полиции. Видео с регистратора есть еще, но его никто не видел. Мне ничего не нужно, но хотелось бы, чтобы все-таки полиция восстановила машину моего сына, - делится Вячеслав.

Отметим, что после поимки Александра Лазарева, его на время отправила в орскую больницу. Преступник якобы впадал в кому, однако позже стало известно, что подозреваемого в тройном убийстве и, возможно, изнасиловании уже допрашивают в Гае. Вопрос о миллионе остается открытым.

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Татьяна ЛазареваГайУбили трех студенток
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