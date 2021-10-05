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Под Бердском на фабрику Nestle по производству кормов для животных тянут ЛЭП за 65 млн рублей: Ее строят в чистом поле напротив поселка Вега

6:27:2410/5/2021,Анастасия СолодковаФото: nestle.ru
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Новое предприятие появится в начале 2024 года на территории Искитимского района. Но работать на нем будут, скорее всего, бердчане. Город предоставит свои коммуникации.

75 000 тонн продукции в год планирует выпускать фабрика "Нестле" под Бердском

АО «Региональные электросети» заключило контракт на строительство двух линий электропередачи по 10 кВ для технологического присоединения фабрики по производству кормов для непродуктивных животных. Согласно аукционной документации, размещенной на сайте госзакупок, заявитель находится в Бердске, а само производство будет расположено в Искитимском районе на самой границе с городом — через дорогу от бердского поселка Вега.

Договор с подрядчиком РЭС заключили 15 сентября 2021 года. Работы по строительству ЛЭП должны быть завершены к 9 ноября 2022 года. Изначально электросетевая компания готова была заплатить за подряд почти 77 млн рублей. В итоге торгов стоимость контракта снизили до 65 млн. Как сказано в документах закупки, вложения бюджетных денег в исполнение работ не предусмотрено.

Согласно аукционной документации, место поставки услуги — в 6 км на восток от конторы Агролеса (ул. Парковая, 1), которая взята ориентиром. Площадь участка, где будет располагаться фабрика по производству кормов, составляет чуть более 786 тыс. квадратных метров.

Виды разрешенного использования земельного участка: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; для размещения коммунальных, складских объектов; производственная деятельность, коммунальное обслуживание, для размещения коммунальных, складских объектов.

Речь идет о строительстве фабрики по производству кормов для животных Nestle. Это «Курьер.Среда» подтвердил начальник управления градостроительства бердской мэрии Дмитрий Есиков.
- Там пока идут подготовительные работы. Сейчас там ничего нет — просто поле, - сказал Есиков во вторник, отметив, что все идет своим чередом, согласно плану. Фабрику построят с нуля.

При этом Бердск принимает в строительстве фабрики непосредственное участие. В частности, бердской власти предстоит подвести к предприятию коммуникации.
- Стоят задачи газификации — 6000 кубов в сутки, 2000 кубов воды и 1000 кубов канализации. Все коммуникации: вода, стоки, ливневая канализация — задача Бердска. Начинаем предпроектные работы по воде и стокам. С РЭС вопрос решен, - делился планами вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

В ответ город надеется получить новые рабочие места и налоги (в том случае, если предприятие зарегистрируется в Бердске). Планируется, что к 2024 году на фабрике будут работать около 250 человек. Предположительно, уже в первом квартале 2023 года фабрика начнет выпускать продукцию.

К октябрю 2021 года ситуация несколько изменилась. По словам замглавы Захарова, в итоге решено, что газ будет поступать не от Бердска, а с другой стороны — из Искитимского района. - На коммуникации мы выдали технические условия. Строить их будет областная структура. Подключена фабрика будет к бердским коммунальным сетям. Их строительство запланировано на 2022 год, - прокомментировал «Курьер.Среда» Владимир Захаров 5 октября.

Пока идет стадия проектирования силами «Нестле», отметил вице-мэр:
- Мы делаем все, что от нас зависит. Было два варианта — мы сами строим сети или выдаем техусловия. Они выбрали второй — строят через регионального оператора.

Инвестиции международного масштаба

«Нестле Пурина ПетКер» ровно год назад объявила о намерении инвестировать 10 млрд рублей до 2024 года в строительство новой фабрики по производству кормов для домашних животных под Бердском с мощностью 75 000 тонн продукции в год. В сентябре 2020-го подписано трехстороннее соглашение о сотрудничество между компанией, правительством Новосибирской области и Агентством инвестиционного развития. Это должно помочь сформировать благоприятный инвестиционный климата и создать логистическую инфраструктуру на территории региона. Рядом с фабрикой остается свободный участок, тоже открытый для инвестиций.

- Выбирая площадку под строительство нового завода, мы ориентировались на инвестиционный климат в регионе, наличие квалифицированных кадров, а также на доступность сырьевой базы и наличие необходимой логистической инфраструктуры. Эту комбинацию факторов мы увидели в Новосибирской области, – отмечал глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал проект флагманским для новой перспективной инвестиционной площадки под Бердском — на территории, которую передало региону в пользование правительства РФ.
- Я уверен, что вслед за столь уважаемой компанией на территорию этого будущего промышленного парка придут новые инвесторы. Я заверяю, что мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы проект на территории Новосибирской области был максимально успешен, - заявил глава региона в ходе подписания соглашения.

справка


  • По данным Nielsen2, корма для домашних животных стабильно входят в топ-5 категорий товаров повседневного спроса.
  • По статистике, домашние питомцы есть у 68% россиян.

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коммуникацииэлектросетифабрикакормадомашние питомцы«Нестле Пурина ПетКер»Владимир ЗахаровДмитрий Есиков
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