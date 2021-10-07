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Причина более высокой смертности мужчин от ковида и рака обнаружили ученые: и виноват не образ жизни

8:00:2210/6/2021,Технический университет МюнхенаФото: pixabay.com
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Комплексные эпидемиологические исследования, проведенные в последние годы, показали, что повышенный риск более тяжелого течения рака у мужчин не зависит исключительно от образа жизни с повышенным риском, такого как более высокое среднее потребление табака или алкоголя.

По сравнению с женщинами, мужчины имеют более высокий риск серьезного прогрессирования опасных для жизни заболеваний
Сюжет: Онкология
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Значительное количество опасных для жизни заболеваний проявляется у мужчин тяжелее, чем у женщин. Одним из текущих примеров является COVID-19, вызванный SARS CoV-2. Другой пример - значительно более высокий риск тяжелого прогрессирования рака у мужчин. Группа исследователей из Технического университета Мюнхена (TUM) обнаружила молекулярную причину этой разницы между полами.

По сравнению с женщинами, мужчины имеют более высокий риск серьезного прогрессирования опасных для жизни заболеваний, таких как рак. Например, в Германии ежегодно более 130 000 пациентов мужского пола умирают от рака по сравнению с только 100 000 пациентов женского пола. По данным Национального института рака (США), уровень смертности от рака в США составляет 189,5 на 100 000 для мужчин и только 135,7 на 100 000 для женщин, пишет medicalxpress.com.

Комплексные эпидемиологические исследования, проведенные в последние годы, показали, что повышенный риск более тяжелого течения рака у мужчин не зависит исключительно от образа жизни с повышенным риском, такого как более высокое среднее потребление табака или алкоголя.

Таким образом, факторы, не зависящие от образа жизни, должны играть роль, что делает еще более важным определение параметров, которые вызывают специфическое для пола течение заболевания. Это, в свою очередь, может служить основой для улучшения принятия решений и подходов к лечению.

Белок - причина

Исследовательская группа под руководством профессора Ахима Крюгера из университетской больницы TUM Klinikum rechts der Isar определила белок TIMP1 как фактор, который может объяснить эти половые различия, а также улучшить диагностику риска клинического течения болезни. Работа финансировалась, среди прочего, Фондом Вильгельма Сандера.

Основываясь на когортах пациентов из Германии и Канады, исследовательская группа обнаружила, что мужчины, в крови которых содержится более высокая концентрация эндогенного белка TIMP1, также имеют значительно более высокий риск смерти от рака.

Дальнейший анализ затем показал, что увеличение TIMP1 вызывает увеличение метастазов в печень, что приводит к смерти в случаях рака поджелудочной железы, рака толстой кишки и меланомы.

Повышенные значения указывают на более высокий риск

«TIMP1 не выше у всех мужчин, но открытие TIMP1 как параметра риска, который может быть идентифицирован в крови, теперь позволяет клиницистам идентифицировать ту самую группу мужчин, демонстрирующих более высокий риск развития опасных для жизни метастазов в печень», - говорится в сообщении. Крюгер.

«Предыдущие исследования уже показали молекулярный контекст, в котором TIMP1 способствует метастазированию в печень», - добавляет он. «В связи с нашим текущим открытием, теперь появились новые возможности для персонализированной медицины с оптимизированной диагностикой и вариантами таргетной терапии».

На следующем этапе Ахим Крюгер и его рабочая группа планируют дальнейшее исследование молекулярных причин специфичных для мужчин модификаций увеличения производства TIMP1 в организме.

Исследование было опубликовано в Журнале экспериментальной медицины .

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