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09.11
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Обнаружены новые симптомы, которые помогут распознать рак поджелудочной железы

7:00:4711/9/2021,от Национального института исследования рака
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Это исследование является важным компонентом нашего исследовательского альянса по ранней диагностике, который объединил ведущих специалистов.

Исследователи хотят лучше понять ранние признаки рака поджелудочной железы. Фото: Pixabay
Сюжет: Онкология
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Исследователи идентифицировали ряд симптомов, связанных с раком поджелудочной железы, включая два ранее нераспознанных симптома - чувство жажды и темную мочу - в исследовании, представленном сегодня на фестивале NCRI.

Исследование подтвердило еще 21 признак рака поджелудочной железы и показало, что пациенты часто имеют некоторые симптомы заболевания за год до того, как их рак будет диагностирован, и другие тревожные симптомы за три месяца до постановки диагноза.

Исследователи надеются, что их результаты могут улучшить выживаемость, помогая врачам общей практики диагностировать заболевание на более ранней стадии, особенно когда пациенты обращаются с несколькими, казалось бы, неспецифическими симптомами, пишет Medical Xpress.

Рак поджелудочной железы имеет самую низкую выживаемость среди всех распространенных видов рака: пятилетняя выживаемость составляет около 7% в Великобритании. К сожалению, у большинства людей рак поджелудочной железы диагностируется на поздней стадии.

Исследователи хотят лучше понять ранние признаки рака поджелудочной железы, потому что, если пациенты и врачи более осведомлены о симптомах, они могут быть диагностированы раньше, когда их шансы на выживание выше.

Исследование представлено доктором Вэйци Ляо, специалистом по обработке данных из Оксфордского университета, Великобритания. Он и его коллеги изучили данные 24 236 пациентов, у которых был диагностирован рак поджелудочной железы в Англии в период с 2000 по 2017 год, используя большую электронную базу данных (QResearch). Исследователи изучили симптомы пациентов в разные моменты времени, прежде чем у них был диагностирован рак, и сравнили их с симптомами других пациентов, у которых не был диагностирован рак поджелудочной железы.

Пожелтение кожи (желтуха) и кровотечение в желудке или кишечнике были двумя серьезными симптомами, наиболее связанными с диагнозом аденокарциномы протока поджелудочной железы (PDAC), наиболее распространенного типа рака поджелудочной железы, и нейроэндокринных новообразований поджелудочной железы (PNEN), a более редкая форма рака поджелудочной железы. Кроме того, исследователи определили жажду и темную мочу как ранее неизвестные симптомы PDAC.

Доктор Ляо сказал: «Когда рак поджелудочной железы диагностируется раньше, у пациентов больше шансов на выживание. Пациентов можно диагностировать, когда они посещают своего терапевта, но и пациенты, и врачи должны знать о симптомах, связанных с раком поджелудочной железы".

Исследование, которое является крупнейшим в своем роде, выявило 23 симптома, связанных с диагнозом PDAC (пожелтение кожи, кровотечение в желудке или кишечнике, проблемы с глотанием, диарея, изменение привычек кишечника, рвота, расстройство желудка, образование в брюшной полости). , боль в животе , потеря веса , запор, жир в стуле, вздутие живота, тошнота, метеоризм, изжога, лихорадка, усталость, потеря аппетита, зуд, боли в спине, жажда и темная моча). Девять симптомов были связаны с PNEN (пожелтение кожи, кровь в стуле, диарея, изменение привычек кишечника, рвота, расстройство желудка, масса в животе, боль в животе и потеря веса).

Хотя большинство симптомов не были специфическими для рака поджелудочной железы и могли быть связаны с другими доброкачественными состояниями, исследователи обнаружили, что пациенты с диагнозом рака поджелудочной железы имели более высокий шанс испытать некоторые из этих неспецифических симптомов за год до постановки диагноза.

Доктор Ляо сказал: «Эти новые результаты позволяют нам продолжить работу по пониманию симптомов, которые могут указывать на рак поджелудочной железы. Это поможет врачам общей практики принимать решения о том, кого направлять на срочные анализы, особенно когда у пациентов есть несколько, казалось бы, неспецифических симптомов. "

Хотя это исследование является одним из крупнейших в своем роде, самые старые данные не включали, на какой стадии был рак у пациентов, когда им был поставлен диагноз, а это означает, что исследователи не могли изучить, какие симптомы были связаны с ранней стадией заболевания, а какие - с заболеванием. поздняя стадия заболевания. Кроме того, поскольку PNEN является более редким видом рака, за период исследования доступно лишь небольшое количество данных, что означает, что исследователям сложнее обнаружить другие потенциальные симптомы.

Доктор Ляо также работает с другими исследователями, чтобы сравнить эти результаты с данными о симптомах у других групп пациентов.

Д-р Пиппа Корри - председатель группы по изучению поджелудочной железы в группе верхних отделов желудочно-кишечного тракта NCRI и медицинский онколог-консультант в больнице Адденбрук, Кембридж, Великобритания, и не принимала участия в исследовании. Она сказала: «Знание о ранних симптомах рака поджелудочной железы имеет решающее значение, если мы хотим диагностировать пациентов раньше и улучшить выживаемость при раке поджелудочной железы. Это исследование может помочь врачам общей практики и их пациентам узнать больше о признаках рака поджелудочной железы. Жизненно важно, чтобы люди говорили своему терапевту, если они заметят эти симптомы.

«Дальнейшие исследования могут помочь нам разработать инструменты для врачей общей практики, которые помогут им направлять пациентов к специалистам, особенно если у пациентов есть несколько неспецифических симптомов».

Профессор Джулия Хипписли-Кокс, которая руководила исследованием и работает в Оксфордском университете, сказала: «Мы благодарим сотни врачей общей практики, использующих EMIS - систему электронных историй болезни, широко используемую в Великобритании, - которые предоставляют анонимные данные в QResearch. база данных, без которой это новое исследование в таком редком, но важном состоянии было бы невозможно ».

Эти результаты теперь можно использовать для обновления QCancer, модели прогнозирования риска, созданной на основе базы данных QResearch, чтобы помочь врачам общей практики выявлять пациентов с высоким риском для дальнейших тестов для диагностики рака.

Доктор Крис Макдональд, руководитель отдела исследований рака поджелудочной железы в Великобритании, которая финансировала исследование, сказал: «Этот новый анализ и сам инструмент QCancer заполняют зияющую дыру в способах диагностики рака поджелудочной железы, столь необходимый способ выявления пациентов, которые подвержены риску заболевания, чтобы их можно было направить на диагностические тесты раньше и, в конечном итоге, получить лечение, пока не стало слишком поздно.

«Это исследование является важным компонентом нашего исследовательского альянса по ранней диагностике, который объединил ведущих исследователей со всей Великобритании, чтобы сделать более раннюю диагностику наиболее смертоносного распространенного рака реальностью. Их усилия означают, что новый диагностический тест на рак поджелудочной железы уже не за горами. Тем не менее, нам также нужны инструменты оценки жизненно важных рисков, такие как оптимизированный QCancer и находящийся в руках врачей общей практики, если мы хотим, чтобы у любого, кто может болеть этим разрушительным заболеванием, были наилучшие шансы на выживание».

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онкологияракподжелудочная
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