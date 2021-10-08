Зараженные коронавирусом с низким уровнем антител сталкиваются с более высоким риском смерти: новейшее исследование

Во время первой волны пандемии прошлой весной испанские исследователи обследовали почти 100 тяжело больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии.
Они измерили уровни антител - белков, борющихся с вирусами, вырабатываемых в ответ на инфекцию - в их крови во время битвы в госпитале, пишет dailymail.co.uk.
Эти уровни являются хорошим показателем того, насколько хорошо работает иммунная система.
Исследование показало, что пациенты с наименьшим количеством антител с наименьшей вероятностью выживут после болезни.
У них также была самая высокая вирусная нагрузка, показывая, что их тела изо всех сил пытались остановить размножение вируса.
Исследователи из Национального центра микробиологии Испании заявили, что их результаты могут помочь определить «оптимальные» уровни антител, необходимые для восстановления.
Антитела - это молекулы, которые связываются со спайковым белком Covid, который вирус использует для вторжения в клетки, чтобы он размножался в организме.
Они составляют часть более широкого иммунного ответа на вирус, который также включает клетки памяти.
Эти Т-клетки сложнее измерить и запомнить, как бороться с инфекцией еще долгое время после того, как уровень антител снижается.
Антитела могут появиться в результате естественной инфекции или вакцин, и ведутся интенсивные научные споры о том, какой ответ более сильный и продолжительный.
В исследовании, опубликованном в Journal of Internal Medicine , изучались образцы крови, взятые у 92 пациентов в критическом состоянии в двух больницах Испании, у которых в период с 16 марта по 15 апреля прошлого года были получены положительные результаты.
Они исследовали, сколько из двух разных антител Covid, называемых IgM и IgG, было у пациентов в крови в течение первых 24 часов после поступления в больницу.
У 10 пациентов не было обнаруживаемых уровней антител IgG, в то время как антитела IgM не были обнаружены у 13 пациентов.
По словам исследователей, у умерших пациентов с большей вероятностью не было этих двух маркеров или у них был низкий уровень.
Пожилым людям сложно сформировать иммунный ответ, как и людям с ослабленным иммунитетом или людям с сопутствующими заболеваниями.
Вот почему они первыми стали мишенью для вакцинации и поэтому они наиболее уязвимы для вируса.
Испанские исследователи отметили, что в их исследовании пациенты с самым низким уровнем антител попадали в ОИТ быстрее с момента появления симптомов по сравнению с теми, у кого был более сильный иммунный ответ.
По словам исследователей, в результате результатов медики могут проверять кровь пациентов на антитела и вирусную нагрузку, чтобы раньше определить, кто больше всего подвержен риску серьезного недомогания или смерти от вируса.
Полученные данные могут помочь персонализировать, как лечат пациентов Covid ICU, в том числе следует ли использовать лечение моноклональными антителами, добавили они.
Лечение, одобренное британским медицинским регулятором в августе, содержит препараты казиривимаб и имдевимаб и вводится путем инъекции или внутривенно.
Было обнаружено, что новый препарат стоимостью 2000 фунтов стерлингов на пациента, изготовленный американской биотехнологической фирмой Regeneron и швейцарской компанией Roche, снижает риск смерти или госпитализации на 70 процентов среди пациентов с хотя бы одним фактором риска тяжелой формы Covid.
Это было первое лечение, разработанное специально для борьбы с Covid и одобренное в Великобритании после того, как стероиды и противовоспалительные средства были перепрофилированы для лечения вируса.
Исследователи отметили, что образцы крови были взяты в первой волне, поэтому их результаты должны быть проверены на пациентах, госпитализированных во время последующих волн.
По их словам, необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, блокируют ли антитела Covid репликацию вируса.
Доктор Саймон Кларк, клеточный микробиолог из Университета Рединга, сказал MailOnline: «Это неудивительное открытие, мы уже знаем, что люди, у которых нет нормального ответа антител на Covid, более восприимчивы к этому заболеванию, поэтому некоторые молодым людям в Великобритании будут вводить бустеры вакцины.
Но эти результаты действительно показывают нам, что существует большая корреляция между серьезностью заболевания и уровнем антител, и врачи вполне могут использовать это для прогнозирования течения чьей-либо болезни и соответствующей корректировки лечения.
Это также очень полезное напоминание о том, что наличие антител к коронавирусу автоматически не означает, что мы защищены от него, как полагают некоторые люди.
«Для этого нам нужно достаточно антител правильного типа».