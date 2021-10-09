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Пробка на Бердском шоссе превысила 10 км и парализовала движение в направлении Бердска днем 9 октября

9:19:4010/9/2021Фото: Яндекс.Карты
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Причиной дорожного коллапса в субботу стал ремонт дорог. На бердском участке трассы Р-256 сейчас ведутся дорожные работы в районе Нового поселка и на мосту через Бердь.

Пробка на Бердском шоссе выросла до 11 км в Новосибирске

Пробка сковали Бердское шоссе  днем 9 октября. Причиной дорожного коллапса в субботу стал ремонт дорог. На бердском участке трассы Р-256 сейчас ведутся дорожные работы в районе Нового поселка и на мосту через Бердь. Это привело к сужению проезда до одной полосы.

Затор образовался от Нижней Ельцовки. По данным сервиса "Яндекс Пробки", к 16.00 он растянулся на 11 км.

На Бердском шоссе многокилометровые пробки фиксируют второй день подряд.

Как сообщал "Курьер.Среда", вечером в пятницу автомобилисты тоже были вынуждены стоять часами на трассе Р-256 в направлении Бердска и тоже по причине дорожного ремонта.

Ранее сообщалось, что ФУАД "Сибирь" активно ремонтирует бердский участок Чуйского тракта, ряд работ  перенесли на 2022 год.

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