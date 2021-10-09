Пробка на Бердском шоссе превысила 10 км и парализовала движение в направлении Бердска днем 9 октября

Пробка сковали Бердское шоссе днем 9 октября. Причиной дорожного коллапса в субботу стал ремонт дорог. На бердском участке трассы Р-256 сейчас ведутся дорожные работы в районе Нового поселка и на мосту через Бердь. Это привело к сужению проезда до одной полосы.
Затор образовался от Нижней Ельцовки. По данным сервиса "Яндекс Пробки", к 16.00 он растянулся на 11 км.
На Бердском шоссе многокилометровые пробки фиксируют второй день подряд.
Как сообщал "Курьер.Среда", вечером в пятницу автомобилисты тоже были вынуждены стоять часами на трассе Р-256 в направлении Бердска и тоже по причине дорожного ремонта.
Ранее сообщалось, что ФУАД "Сибирь" активно ремонтирует бердский участок Чуйского тракта, ряд работ перенесли на 2022 год.