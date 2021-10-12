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Симптомы рака легких: признак смертельного рака легких при ходьбе

8:30:5510/11/2021Фото: pixabay.com
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Многие люди могут даже не знать, что они подвержены риску заболевания, потому что на ранних стадиях симптомы немногочисленны и редки.

женщина, парк
Вы можете выявить свой риск рака легких, проанализировав свою походку
Сюжет: Онкология
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Симптомы рака легких обычно включают сильный кашель, боль в груди и даже головные боли. Но вы также можете подвергнуться риску рака легких, если заметите контрольный знак в своей походке. Следует ли вам поговорить с врачом о проблемах с балансом?

Рак легких - один из самых серьезных видов рака, который необходимо диагностировать, потому что его обычно трудно обнаружить, пока он не распространился на другие части тела. Это означает, что он обычно довольно запущен, прежде чем вы заметите какие-либо явные признаки рака, пишет express.co.uk.

Национальная служба здравоохранения предупредила, что рак легких также является одним из наиболее распространенных видов рака, диагностируемых в Великобритании.

Около 45 000 человек ежегодно страдают от рака легких в Великобритании.

Однако многие люди могут даже не знать, что они подвержены риску заболевания, потому что на ранних стадиях симптомы немногочисленны и редки.

Но вы можете выявить свой риск рака легких, проанализировав свою прогулку.

Согласно медицинскому сайту WebMD, некоторые пациенты могут обнаружить, что им трудно поддерживать равновесие.

Это вызвано типом рака легких, поражающим нервную систему.

Нервная система отвечает за движение мышц, поэтому вы можете легко потерять равновесие или почувствовать себя неуверенно.

По его словам, проблемы с балансом могут сопровождаться необъяснимым головокружением.

«На ранних стадиях рак легких обычно не имеет симптомов, которые вы можете увидеть или почувствовать», - сказал WebMD.

«Мелкоклеточный рак легких может заставить вашу иммунную систему атаковать нервную систему, что, в свою очередь, может повлиять на работу ваших мышц.

"Может быть трудно встать, когда вы сидите, или вы можете чувствовать себя неустойчиво.

«У вас может кружиться голова из-за анемии или из-за дублирования верхней полой вены, большой вены, по которой кровь движется от вашей головы к сердцу, если она переполнена опухолью в верхнем правом легком».

Но то, что у вас проблемы с балансом, не обязательно означает, что у вас рак легких.

Это может быть просто укачивание, мигрень или травма головы.

Если вы внезапно потеряете равновесие, это, скорее всего, будет признаком повреждения нервов в ногах или проблем со зрением.

Если вас беспокоят проблемы с равновесием, обратитесь к врачу.

Кашель - самый распространенный симптом рака легких, но он также может вызывать одышку, боль в груди и тонкие изменения голоса.

Перспективы рака легких не так хороши, как у других видов рака, потому что симптомы обычно выявляются только на более поздних стадиях.

Примерно каждый третий пациент живет не менее года после постановки диагноза, а каждый 20-й живет еще 10 лет.

Ежегодно в Великобритании около 45 000 человек заболевают раком легких.

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