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Беременная женщина умерла от коронавируса, нерожденный ребенок также погиб в утробе матери

12:34:0210/12/2021Фото: Pixabay
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В Саратовской области не удалось спасти 40-летнюю беременную женщину от ковида.

Беременная женщина не перенесла заражение коронавирусом
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Беременная пациентка инфекционной больницы в Саратовской области скончалась от коронавируса. Медикам не удалось справиться с осложнениями, вызванными тяжелым протеканием ковида.

Ребенок зараженной женщины погиб вместе с ней. О смерти пациентки одновременно с плодом в утробе стало известно из сообщения пресс-службы регионального минздрава для «МК Саратов».

- От осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась женщина 40 лет, беременная, с внутриутробной гибелью плода, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее, в августе, в Сургуте произошла гибель беременной женщины от коронавируса, это был первый подобный инцидент в ХМАО.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области с начала пандемии скончалось от коронавируса два ребенка. Один был только что родившимся, второму - 2 месяца.

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