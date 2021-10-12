Беременная женщина умерла от коронавируса, нерожденный ребенок также погиб в утробе матери

Беременная пациентка инфекционной больницы в Саратовской области скончалась от коронавируса. Медикам не удалось справиться с осложнениями, вызванными тяжелым протеканием ковида.
Ребенок зараженной женщины погиб вместе с ней. О смерти пациентки одновременно с плодом в утробе стало известно из сообщения пресс-службы регионального минздрава для «МК Саратов».
- От осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась женщина 40 лет, беременная, с внутриутробной гибелью плода, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее, в августе, в Сургуте произошла гибель беременной женщины от коронавируса, это был первый подобный инцидент в ХМАО.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области с начала пандемии скончалось от коронавируса два ребенка. Один был только что родившимся, второму - 2 месяца.