Вакцина от рака: виды вакцин, когда ставить и где ставят, показания и побочные эффекты

Человечество знакомо с онкологическими недугами с древнейших времён. С годами усилилось не только влияние медицины, но и количество канцерогенных факторов – тех, которые опосредованно приводят к злокачественным новообразованиям.
Технически «раком» медики называют только те опухоли, которые образовались из эпителиальной ткани. Такая ассоциация родилась ещё у древнегреческих медиков, считавших, что метастазы похожи на клешни ракообразных.
Предотвратить онкологию с помощью прививки – скорее мечта, чем реальность. Однако вакцины против некоторых вирусов помогают снизить риски новообразований печени, прямой кишки и шейки матки. Сейчас «прививками против рака» косвенно считаются процедуры иммунизации от вируса папилломы и гепатита B.
Вакцины от ВПЧ
У этого вируса много типов – от безобидных до онкогенных. К последним относятся варианты номер 16 и 18. Они вызывают 70% случаев рака шейки матки, иногда – опухоли прямой кишки, слизистой оболочки горла и полового члена.
Вакцинироваться от ВПЧ можно зарубежными препаратами «Гардасил» или «Церварикс». Курс состоит из 3-х прививок с интервалами до полугода. В России такая вакцинация не входит в систему ОМС, поэтому проводится платно только в частных клиниках. Отдельные регионы иногда вводят программы, позволяющие привиться от ВПЧ.
Раньше Всемирная организация здравоохранения говорила об иммунизации только девочек 9-14 лет, до начала половой жизни. Современные исследования показали: прививка против ВПЧ прекрасно работает на женщинах до 45-ти лет, снижая риск рака шейки матки.
Онкогенные вирусы влияют и на мужчин, поэтому им тоже можно вводить «Гардасил» или «Церварикс». Вакцины практически не имеют побочных явлений, не считая обычной боли в месте укола.
Прививка от гепатита B
Сильный иммунитет способен сам побороть вирус этого гепатита. Но иногда болезнь переходит в хроническую, почти незаметную форму. Тогда возбудитель пребывает в печени, с каждым годом увеличивая риск развития рака.
В России вакцинация против гепатита B проводится бесплатно через ОМС. Одних только отечественных препаратов 5 вариантов, плюс комбинированные. В основном первую инъекцию ребёнок получает уже в первые сутки после рождения. Запись о прививке можно найти в паспорте вакцинации.
Проверить, сталкивался ли организм с вирусом, можно, проверив наличие поверхностного антигена HBsAg и количество антител к нему. Отрицательные результаты говорят, что пациент и не болел, и не прививался. Попросить о вакцинации против гепатита B можно в своей поликлинике.
Иммунизация проводится в виде 3-х уколов с разными интервалами. Среди побочных явлений отёк и покраснение в месте инъекции, лёгкое недомогание и головная боль.