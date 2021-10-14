В Бердске депутаты выбрали "новенького" Семена Лапицкого на пост вице-спикера горсовета Владимира Голубева

Новый созыв депутатов Бердска определился с должностью заместителя спикера горсовета. Как ранее сообщал «Курьер.Среда», первая сессия народных избранников началась со скандала. Все же главная цель встречи достигнута - Владимир Голубев тайным голосованием избран на должность спикера горсовета.
Выборы на должность зампредседателя затянулось - процедура проходила с перерывами и снова тайным голосованием. Как сообщает журналист «Курьер.Среда» с места событий, выбирали между Семеном Лапицким, который изначально претендовал на пост спикера горсовета, а также депутатом Константином Болтрукевичем. Последний уступил место Лапицкому проигрышем в один голос. Стоит отметить, что зампредседателя выбирали впервые за долгое время.
14 народных избранников из присутствующих 27 предпочли Болтрукевичу Лапицкого. Подробности - в ближайшее время.