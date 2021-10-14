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В Бердске депутаты выбрали "новенького" Семена Лапицкого на пост вице-спикера горсовета Владимира Голубева

6:46:3710/14/2021
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Он опередил народного избранника Константина Болтрукевича всего лишь на один голос.

Семен Лапицкий стал новым заместителем Владимира Голубева. Фото: Алина Буров / «Курьер.Среда»

Новый созыв депутатов Бердска определился с должностью заместителя спикера горсовета. Как ранее сообщал «Курьер.Среда», первая сессия народных избранников началась со скандала. Все же главная цель встречи достигнута - Владимир Голубев тайным голосованием избран на должность спикера горсовета.

Выборы на должность зампредседателя затянулось - процедура проходила с перерывами и снова тайным голосованием. Как сообщает журналист «Курьер.Среда» с места событий, выбирали между Семеном Лапицким, который изначально претендовал на пост спикера горсовета, а также депутатом Константином Болтрукевичем. Последний уступил место Лапицкому проигрышем в один голос. Стоит отметить, что зампредседателя выбирали впервые за долгое время.

14 народных избранников из присутствующих 27 предпочли Болтрукевичу Лапицкого. Подробности - в ближайшее время.

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