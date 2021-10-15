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В Бердске избранный вице-спикер горсовета Семен Лапицкий рассказал, как он будет работать с братом крупнейшего бизнесмена Владимиром Голубевым

9:38:3810/15/2021,Алина Бурова
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Бердчанин отметил, что одним из важных пунктов его программы является предоставление возможности выражения своей позиции народным избранникам.

Семен Лапицкий и Владимир Голубев были выдвинуты на должность спикера горсовета Бердска. Фото: Алина Бурова/ «Курьер.Среда»

Избранный зампредседателя горсовета Бердска рассказал «Курьер.Среда» о дальнейших планах в политике и работе со спикером горсовета Владимиром Голубевым.

Напомним, 14 октября во время почти шестичасовой сессии депутатов Бердска, на должность председателя горсовета депутаты выдвинули члена фракции «Единая Россия» Владимира Голубева. Его оппонентом выступил Семен Лапицкий.

Как заявлял во время презентации своей программы сам Семен Юрьевич, он является беспартийным хозяйственником. Многие депутаты горсовета, по его словам, знают его по делам. Во время тайного голосования на должность спикера горсовета был выбран Владимир Голубев. Лапицкий набрал из 27 - 9 голосов, однако во время выборов заместителем председателя, выдвиженцу повезло больше. За Семена Юрьевича проголосовали 14 депутатов, в то время, как за его соперника Константина Болтрукевича - 13 народных избранников.

Семен Лапицкий в беседе с «Курьер.Среда» поделился, как благодаря одному голосу ему удалось вырваться вперед.

- Какие чувства вы испытали, когда услышали, что стали заместителем председателя совета депутатов?

- Какие чувства? Предстоит работать. Желание изъявили. Мои коллеги выдвинули меня. В принципе, это было ожидаемо с моей стороны. Я был готов эмоционально к этому. С понедельника начнем работать.

- Чем можете объяснить выбор депутатов?

- Как я уже говорил в своем обращении, я знаю практически каждого депутата, а они знают меня. Каждый депутат подумал и принял решение.

- Что самое значимое из своей программы вы будете развивать?

- В первую очередь нужно предоставить равные права всем депутатам, возможность выражения своей позиции и защиту интересов своего округа, своих избирателей. Это самое главное.

- Как считаете, вам удастся «сработаться» с Владимиром Голубевым?

- Почему нет. Мы с ним сталкивались и ранее по работе, когда он даже не был депутатом. Я был молодым специалистом, а он был одним из руководителей предприятия. Мы с ним работали в рабочей группе. Тут, я думаю, никаких разногласий не будет. Просто берем и работаем. Он человек работоспособный. Я работоспособный. Думаю, что все будет хорошо.

- Кем вы сейчас работаете?

- Я являюсь исполнительным директором в «СтройРегионСервис».

От редакции:

Впервые за долгое время у спикера горсовета Бердска появился заместитель. В предыдущем созыве Владимир Голубев - брат крупнейшего олигарха Бердска - работал без зампредседателя. Стоит отметить, что Семен Лапицкий стал депутатом только в 2021 году. При этом он никогда ранее не работал в команде семьи Владимира Голубева, не является членом партии.

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