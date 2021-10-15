В Самаре автомобиль провалился под землю из-за аварии в водоводе

В Самаре очередной «провал». Под землю ушла машина и погрузилась в воду практически полностью. Ранее в соцсетях можно было видеть кадры автомобиля, который частично погрузился в яму с водой.
Происшествие произошло на улице Калинина по причине прорыва трубы. Инцидент прокомментировали для РИА Новости в службе ООО "Самарские коммунальные системы", которое является единым оператором водоснабжения и водоотведения в городе.
- На этом участке был зарегистрирован технологический отказ на водоводе диаметром 900 миллиметров. Сегодня рано утром в диспетчерскую поступила заявка об утечке большой интенсивности. На место выехала бригада, которая обнаружила, что на дороге подмыло асфальт, из-за чего частично провалилась машина, - рассказала собеседница.
Как рассказала специалист, автомобиль уже извлечен из ямы, на месте происшествия работает бригада, которая устраняет коммунальную аварию. При этом в соседних домах не пришлось отключать поступление воды. Местные жители не пострадали от произошедшего. Дорога, где произошел провал машины, перекрыта до полного восстановления работы водовода.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске на парковке две машины провалились вместе с асфальтом в огромную яму из-за прорыва трубы с горячей водой.