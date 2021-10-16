Имена погибших в отеле Албании российских туристов назвали СМИ: Четверо задохнулись в сауне

Список российских туристов, погибших в сауне отеля Gloria в Албании, обнародовало местное издание Dosja.
Умерли 31-летняя Екатерина Буренкова, 37-летний Никита Белоусов, 58-летняя Наталья Буренкова и 60-летний Сергей Буренков. Судя по всему, это семья. Она приехала в Албанию во время отпуска.
Сведения о гибели россиян власти направили в посольство Российской Федерации в Албании.
Как сообщал "Курьер.Среда", четверых туристов из России нашли мертвыми в отеле деревни Керет, округ Кавая. По предварительным данным, смерть наступила из-за удушья.
Пока нет других подробностей трагедии.