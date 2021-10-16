Место гибели российских туристов в Албании: В сауне скончались члены одной семьи во время отпуска

В Албании погибли четверо россиян.
Как ранее писал "Курьер.Среда", тела двух женщин и двух мужчин были обнаружены в сауне одного из отелей Албании. Стали известны имена погибших. Скорее всего, это члены одной семьи.
В сети появилась видео с места, где погибли россияне. Кадры опубликованы 16 октября на телеканале ABC New Albania.
В пятницу вечером в одном из отелей Албании были найдены тела четырех человек , которые являются гражданами России. Возраст погибших от 31 до 60 лет.
Сообщалось, что они находились в отпуске и могли умереть от удушья.
Информацию о происшествии местные власти передали в посольство РФ в Албании. Продолжается расследование трагедии с российскими туристами.