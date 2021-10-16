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Место гибели российских туристов в Албании: В сауне скончались члены одной семьи во время отпуска

7:59:1310/16/2021
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Смерть в отеле Албании у четырех граждан России могла наступить из-за удушья. Информацию о происшествии местные власти передали в посольство РФ в Албании.

Отель в Албании, где погибли 4 россиян. Фото: ABC New Albania

В Албании погибли четверо россиян.

Как ранее писал "Курьер.Среда", тела двух женщин и двух мужчин  были обнаружены  в сауне одного из отелей Албании. Стали известны имена погибших. Скорее всего, это члены одной семьи.

В сети появилась видео с места, где погибли россияне. Кадры опубликованы 16 октября на телеканале ABC New Albania.

В пятницу вечером в одном из отелей Албании были найдены тела четырех человек , которые являются гражданами России. Возраст погибших от 31 до 60 лет.

Сообщалось, что они находились в отпуске и могли умереть от удушья.

Информацию о происшествии местные власти передали в посольство РФ в Албании. Продолжается расследование трагедии с российскими туристами.

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