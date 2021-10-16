Семь российских туристов попали в больницу после ДТП в Турции: Из перевернувшегося автобуса вылезали через лобовое стекло

Семеро российских туристов пострадали в ДТП в турецкой Анталье. В аварию попал туристический автобус с пассажирами, сообщает 16 октября En Son Haber.
Предположительно, водитель не справился с управлением на скользкой из-за дождя дороге. Автобус занесло на повороте, он съехал с трассы и опрокинулся. Пассажиры выбираться наружу через разбитое лобовое стекло.
ДТП произошло в провинции Анталья в районе Манавгат. Всего в результате дорожной аварии пострадали 8 человек, 7 из которых — россияне. Всех пострадавших отправили в больницу. Их жизни ничего не угрожает - тяжелых ранений они не получили.
Как сообщал "Курьер.Среда", в субботу стало известно о гибели четырех российских туристов в Албании. Их тела нашли в сауне в одном из отелей.