В ковидные госпитали Новосибирской области поместили 59 детей на 16 октября, всего заразились 5989 несовершеннолетних

Новые данные по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области обнародовал в субботу региональный оперативный штаб.
За прошедшие сутки на 16 октября в регионе зарегистрирован 241 новый случай коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии число зараженных достигло 66 547, среди них 5989 детей. За последние 24 часа выздоровели 146 пациентов, всего - 52 172.
Названо новое число жертв COVID-19 среди жителей Новосибирской области.
-Скончались еще 11 пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 69 лет, 71 год, 79 лет и женщины в возрасте 47 лет, 71 год, 73 года, 74 года, 75 лет, 76 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 185 человек, - сообщили в оперштабе.
В ковидных госпиталях региона сейчас находятся на лечение с диагнозом "коронавирус" и с подозрением на него 2 662 пациента, в том числе 59 детей.
Лежат в реанимации, по данным на субботу, 268 человек, 43 тяжелых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.