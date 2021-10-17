Напавший с ножом на пациентов в наркодиспансере Якутска пытался покончить с собой

Устроивший поножовщину в наркодиспансере Якутска пациент пытался покончить с собой. После попытки суицида его отправили в больницу, сообщили в воскресенье в республиканской прокуратуре.
«После нападения мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, с ножевыми ранениями также госпитализирован», — рассказали в надзорном ведомстве, уточнив, что началась прокурорская проверка по факту инцидента.
Как сообщал "Курьер.Среда", 47-летний пациент наркологического диспансера 16 октября напал с ножом на соседей по палате. Известно, что, когда он поступил в медучреждение, остальные пациенты спали. От ножевых ранений один человек погиб, четверо пострадали - трое из них находятся в тяжелом состоянии. Выжившие госпитализированы в республиканскую больницу №2 — Центр экстренной медпомощи.
Не исключают, что нападавший страдает психическим заболеванием.
СКР по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).