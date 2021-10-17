Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
17.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Напавший с ножом на пациентов в наркодиспансере Якутска пытался покончить с собой

3:21:1910/17/2021
0

Не исключают, что он страдает психическим заболеванием. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

Напавшего на пациентов наркодиспансера в Якутске госпитализировали. Фото: Курьер.Среда

Устроивший поножовщину в наркодиспансере Якутска пациент пытался покончить с собой. После попытки суицида его отправили в больницу, сообщили в воскресенье в республиканской прокуратуре.

«После нападения мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, с ножевыми ранениями также госпитализирован», — рассказали в надзорном ведомстве, уточнив, что началась прокурорская проверка по факту инцидента.

Как сообщал "Курьер.Среда", 47-летний пациент наркологического диспансера 16 октября напал с ножом на соседей по палате. Известно, что, когда он поступил в медучреждение, остальные пациенты спали. От ножевых ранений один человек погиб, четверо пострадали - трое из них находятся в тяжелом состоянии. Выжившие госпитализированы в республиканскую больницу №2 — Центр экстренной медпомощи.

Не исключают, что нападавший страдает психическим заболеванием.

СКР по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
самоубийствопациентынапал с ножомуголовное делопытался покончить с собойнаркодиспансер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Признают невменяемым?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

У Водолея, Стрельца и Весов будет феерически великий день 17 октября 2021 года
3:47:11 10/17/2021
У Водолея, Стрельца и Весов будет феерически великий день 17 октября 2021 года
Когда в России появится доступное жилье: Три условия назвала Набиуллина
3:44:08 10/17/2021
Когда в России появится доступное жилье: Три условия назвала Набиуллина
Что обещала Ванга в 2022 году России: самые важные предсказания великой болгарской провидицы
3:30:36 10/17/2021
Что обещала Ванга в 2022 году России: самые важные предсказания великой болгарской провидицы
Напавший с ножом на пациентов в наркодиспансере Якутска пытался покончить с собой
3:21:19 10/17/2021
Напавший с ножом на пациентов в наркодиспансере Якутска пытался покончить с собой
Самые крутые открытки и слова благодарности для врачей в праздник 17 октября - День участкового терапевта
3:15:17 10/17/2021
Самые крутые открытки и слова благодарности для врачей в праздник 17 октября - День участкового терапевта
День отца в России-2021: сегодня россияне поздравляют всех дорогих пап и дедушек: как удивить дорогих людей?
3:00:29 10/17/2021
День отца в России-2021: сегодня россияне поздравляют всех дорогих пап и дедушек: как удивить дорогих людей?
Бойцовские собаки загрызли свою престарелую хозяйку. Ее обезображенное тело нашла соседка
2:46:45 10/17/2021
Бойцовские собаки загрызли свою престарелую хозяйку. Ее обезображенное тело нашла соседка
В Якутии пациент наркодиспансера напал с ножом на соседей по палате: Есть жертвы и тяжелораненые
2:23:35 10/17/2021
В Якутии пациент наркодиспансера напал с ножом на соседей по палате: Есть жертвы и тяжелораненые
Самые красивые поздравления в День работников пищевой промышленности 17 октября
2:15:22 10/17/2021
Самые красивые поздравления в День работников пищевой промышленности 17 октября
Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире в Сочи и защитил чемпионский пояс
2:07:31 10/17/2021
Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире в Сочи и защитил чемпионский пояс