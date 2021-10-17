Первый в мире киноэкипаж на «Союз МС-18» благополучно приземлился в Казахстане

Киноэкпипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко приземлился в Казахстане на «Союз МС-18», сообщили в Роскосмос, который ведет прямую трансляцию.
Как сообщал "Курьер.Среда", ранее корабль отстыковался с МКС и начать путь к Земле, после спустился с орбиты. На землю вернулся космонавт Олег Новицкий.
Корабль успешно приземлился в 07:35 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган.
Космический корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту несколько часов назад отстыковался о модуля «Наука» российского сегмента МКС. После этого корабль двигался в автономном режиме.
На место посадки прибыли 10 десантно-транспортных вертолетов. Авиационная группа доставила необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков. С группой вертолетов к месту приземления корабля также прибыли глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.