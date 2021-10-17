Актриса Пересильд грустит по космосу: Киноэкипаж после возвращения на Землю закроют в Звездном городке на реабилитацию

После приземления актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко проведут три дня в Звездном городке. Данная мера необходима для того, чтобы контролировать процесс их реабилитации. Об этом рассказал космонавт Олег Котов, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН. После посадки космонавтов осмотрели врачи и перевезли в ближайший аэропорт, оттуда — уже в Звездный городок.
- Приняли решение, и это целесообразно, максимально быстро вывозить в Звездный городок, размещать в профилактории — и там уже работать спокойно с космонавтами. Первый этап реабилитации — три недели, если мы говорим о тех, кто длительно летал. Для коротколетающих такого нет. Два-три дня, чтобы удостовериться, что всё нормально, — сказал Котов во время трансляции «Роскосмоса» на YouTube.
Приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-18», где находились Новицкий, Пересильд и Шипенко, произошло в Казахстане в 07:35, сообщал "Курьер.Среда".
После полета актриса Юлия Пересильд призналась, что ей не хотелось расставаться с космосом, поэтому у нее грустное настроение.
- Ну, хорошо, прекрасно. Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно.... Я не знаю. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось - не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только, - сказала Пересильд в эфире "Первого канала".