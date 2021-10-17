Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
17.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Актриса Пересильд грустит по космосу: Киноэкипаж после возвращения на Землю закроют в Звездном городке на реабилитацию

6:14:0110/17/2021
0

Приземление прошло благополучно утром 17 октября, космонавтов уже эвакуировали с места посадки. На земле их встречал Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, медики и спасатели.

Юлии Пересильд понравилось в космосе - она не хотела с ним расставаться. Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

После приземления актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко проведут три дня в Звездном городке. Данная мера необходима для того, чтобы контролировать процесс их реабилитации. Об этом рассказал космонавт Олег Котов, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН. После посадки космонавтов осмотрели врачи и перевезли в ближайший аэропорт, оттуда — уже в Звездный городок.

- Приняли решение, и это целесообразно, максимально быстро вывозить в Звездный городок, размещать в профилактории — и там уже работать спокойно с космонавтами. Первый этап реабилитации — три недели, если мы говорим о тех, кто длительно летал. Для коротколетающих такого нет. Два-три дня, чтобы удостовериться, что всё нормально, — сказал Котов во время трансляции «Роскосмоса» на YouTube.

Приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-18», где находились Новицкий, Пересильд и Шипенко, произошло в Казахстане в 07:35, сообщал "Курьер.Среда".

После полета актриса Юлия Пересильд призналась, что ей не хотелось расставаться с космосом, поэтому у нее грустное настроение.

- Ну, хорошо, прекрасно. Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно.... Я не знаю. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось - не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только, - сказала Пересильд в эфире "Первого канала".

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
реабилитациясъемки в космосевозвращение на землюРоскосмосКлим ШипенкоЮлия Пересильд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Повторится еще такая практика?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

10 авиарейсов в Новосибирск задержали из-за тумана. Красноярск тоже погрузился в смог
5:58:34 10/17/2021
10 авиарейсов в Новосибирск задержали из-за тумана. Красноярск тоже погрузился в смог
На Сахалине сброшенная ветром крыша раздавила людей: Один - погиб, один - в реанимации
5:46:03 10/17/2021
На Сахалине сброшенная ветром крыша раздавила людей: Один - погиб, один - в реанимации
В Новосибирске в ДТП с каршеринговым VW Polo погибла пассажирка при столкновении с деревом: 20-летний водитель выжил
5:31:03 10/17/2021
В Новосибирске в ДТП с каршеринговым VW Polo погибла пассажирка при столкновении с деревом: 20-летний водитель выжил
В Новосибирске дети курили вейпы на Вечном огне и бросали в чашу мусор
5:07:06 10/17/2021
В Новосибирске дети курили вейпы на Вечном огне и бросали в чашу мусор
Можно ли 18 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти мученицы Харитины Амисийской?
5:00:43 10/17/2021
Можно ли 18 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти мученицы Харитины Амисийской?
Первый в мире киноэкипаж на «Союз МС-18» благополучно приземлился в Казахстане
4:50:13 10/17/2021
Первый в мире киноэкипаж на «Союз МС-18» благополучно приземлился в Казахстане
Лучшие магические ритуалы на Полнолуние в любом месяце
4:30:31 10/17/2021
Лучшие магические ритуалы на Полнолуние в любом месяце
Космический корабль с первым в мире киноэкипажем на борту отстыковался от МКС и приближается к Земле
4:15:55 10/17/2021
Космический корабль с первым в мире киноэкипажем на борту отстыковался от МКС и приближается к Земле
В Новосибирской области резко подорожали мясо и масло: Рост цен на продукты существенно опережает инфляцию
4:04:11 10/17/2021
В Новосибирской области резко подорожали мясо и масло: Рост цен на продукты существенно опережает инфляцию
18 октября – День женского счастья: как поздравить любимую женщину, подругу, маму и бабушку
4:00:38 10/17/2021
18 октября – День женского счастья: как поздравить любимую женщину, подругу, маму и бабушку