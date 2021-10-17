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Полнолуние 19 ноября 2021 года угрожает Земле концом света: как отразится на человечестве Суперлуна, когда происходит Лунное затмение и Полнолуние?

11:00:5810/17/2021
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19 ноября будет Суперлуние, которое может привести как к концу света, так и к глобальным изменениям в вашей жизни.

Суперлуние — достаточно редкое явление, и бывает 3-4 раза в год. Фото: Pixabay
Суперлуние — достаточно редкое явление, и бывает 3-4 раза в год. Фото: Pixabay

Суперлуние — это совершенно нестандартное космическое явление, происходящее довольно-таки редко. Оно характеризуется совпадением новолуния или полнолуния с перигеем, моментом сближения Земли и Луны. Как ученые, так и обычные люди прогнозируют на этот день кардинальные изменения, которые могут привести даже к концу света.

5 ноября состоится Новолуние, и именно оно покажет все импульсы, которые будут заложены перед Суперлунием. Согласно прогнозам, импульсы будут особенно сильными, в связи с чем нам предстоит прочувствовать на себе невероятные изменения. В связи с новым синтезом Плутона и Урана, ученые говорят и о том, что при некоторых совпадениях созвездий, возможен даже конец света. Тем не менее, шанс такого исхода крайне мал.

Совпадение Полной Луны и Лунного затмения 19 ноября, нас ждут совершенно непредсказуемые изменения, о которых вы даже не могли подумать. Это распространяется на все сферы жизни: планы на личном фронте, отношения с друзьями и коллегами, дела на учебе и работе. Стоит сказать, что эта дата любит смелых. Безусловно, если вы проведете этот день, сидя дома в одиночестве, то, скорее всего, изменения не придут в вашу жизнь.

Суперлуние идеально подходит для реализации своих планов, мечт, всего того, о чем вы давно думали, но никак не решались воплотить в реальность. Поток энергии от импульсов Луны поможет вам, но он может сыграть с вами и злую шутку. Не забывайте о том, что высокий энергетический уровень не всегда может привести к положительным исходам.

Не забывайте распоряжаться собственным разумом. Безусловно, если в тот или иной момент вам что-то подсказывает сердце, то делайте это, но всегда будьте начеку. Не принимайте резкие необдуманные решения, которые посетили вашу голову, не поддавайтесь провокациям со стороны окружающих, не конфликтуйте, особенно с близкими вам людьми.

Напомним, что в нашем материале вы можете ознакомиться с тем, могут ли вас сглазить в сутки Полнолуния.

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Полнолуние и новолуниеконец света 2021Суперлуна-2021
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