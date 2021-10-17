В Чите отправили в СИЗО подростка, подозреваемого в жестоком убийстве 14-летней девочки

В Забайкалье по подозрению в убийстве 14-летней девочки арестован 15-летний подросток. Об этом стало известно из сообщения СУ СКР по региону.
Как стало известно из материалов следователей, 14 октября в поселке КСК Читы было обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти. В тот же день вечером был задержан подросток, которого заподозрили в совершении убийства. Он проживает в том же поселке.
- Черновский районный суд Читы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в опубликованном 17 октября сообщении.
Подросток дал признательные показания во время допроса, который проводился в присутствии педагога, законного представителя и адвоката. Расследование убийства школьницы продолжается. Ход следствия находится на контроле у руководителей регионального СКР.
По некоторым данным, подростки были в отношениях, тело девочки было найдено в квартире, где она проживала.
Как сообщал "Курьер.Среда", предположительно, она хотела с ним расстаться, так как он выложил в Сеть ее интимные фото. Видимо, этот факт настолько разозлил подростка, что он пошел на убийство с помощью ножа.