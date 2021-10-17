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В Чите отправили в СИЗО подростка, подозреваемого в жестоком убийстве 14-летней девочки

7:48:4110/17/2021
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Предположительно, она хотела с ним расстаться, так как он выложил в Сеть ее интимные фото. Видимо, этот факт настолько разозлил 15-летнего приятеля, что он зарезал подругу.

Следователи ходатайствовали в суде об аресте подростка. Фото: Flickr

В Забайкалье по подозрению в убийстве 14-летней девочки арестован 15-летний подросток. Об этом стало известно из сообщения СУ СКР по региону.

Как стало известно из материалов следователей, 14 октября в поселке КСК Читы было обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти. В тот же день вечером был задержан подросток, которого заподозрили в совершении убийства. Он проживает в том же поселке.

- Черновский районный суд Читы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в опубликованном 17 октября сообщении.

Подросток дал признательные показания во время допроса, который проводился в присутствии педагога, законного представителя и адвоката. Расследование убийства школьницы продолжается. Ход следствия находится на контроле у руководителей регионального СКР.

По некоторым данным, подростки были в отношениях, тело девочки было найдено в квартире, где она проживала.

Как сообщал "Курьер.Среда", предположительно, она хотела с ним расстаться, так как он выложил в Сеть ее интимные фото. Видимо, этот факт настолько разозлил подростка, что он пошел на убийство с помощью ножа.

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подростокпризнаниеарестованубийство школьницы
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