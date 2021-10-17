Школьные каникулы осени-2021: когда начало и когда в школу?

С начала нового учебного года в школах прошло уже полтора месяца. Школьники успели получить много новых знаний, но вопрос о том, когда можно будет отдохнуть от учебников и парт, всегда интересовал их. Министерство образования опубликовало точные даты осенних каникул, согласно которым будет отдыхать большинство школ России.
По данным Министерства просвещения Российской Федерации, официальные каникулы продлятся в промежуток с понедельника 25 октября по среду 3 ноября. Тем не менее, в школу ученики выйдут только с 5 числа, так как 4 ноября, День народного единства, объявлен официальным выходным днем для всех россиян.
Стоит отметить, что система установления школьных каникул работала следующим образом: Министерство обрнауки публиковало рекомендованные даты отдыха для всех регионов, а школы сами принимали решения по этому поводу. Это могло решаться на общерегиональном уровне или в индивидуальном для каждого учебного заведения порядке.
Некоторые школы имеют право продлить каникулы до 7 ноября, чтобы не оставлять два учебных дня на первой неделе второй четверти. Возможен и вариант переноса выходных с последних дней на первые. Таким образом, каникулы начнутся не 25 октября, а 1 ноября. В любом случае, школьники должны отдохнуть не меньше недели, а включать праздничные дни и выходные в этот промежуток будет самостоятельно решать дирекция каждой школы.
Какое бы расписание не приняла школа, до осенних каникул осталось полторы-две недели. Для того, чтобы точно знать даты этих дней для построения собственных планов с ребенком, вы можете найти эту информацию на официальном сайте вашего учебного заведения. Если же там нет публикации, связанной с этим, то спросите об этом классного руководителя, завуча или директора, так как точное расписание уже должно быть у всех родителей.
Напомним, что правительство Российской Федерации опубликовало Производственный календарь на ноябрь для всех россиян. О том, какие дни будут сокращенными, а какие нерабочими, можете узнать подробнее в нашем материале.