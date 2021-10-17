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Владимир Машков сыграет роль главного конструктора в фильме «Вызов», съемки которого впервые в мире прошли в космосе

8:03:5210/17/2021
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Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White организовали совместный проект, которого еще не было в истории Земли. Ради съемок актриса и режиссер 12 дней провели на орбитальной станции.

Владимир Машков сыграет в "Вызове". Фото: Wikimedia Commons

Актер Владимир Машков будет сниматься в фильме "Вызов", где ему отведена роль главного конструктора. Об этом стало известно со слов космонавта Олега Артемьева, который рассказал о съемках в ходе трансляции на Роскосмос ТВ.

Владимир Машков присутствовал на посадке корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"), который приземлился сегодня утром в Казахстане. Спускаемый аппарат совершил посадку в 07:35 в 148 километрах от города Жезказган.

Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прибыли на нем из МКС, где проходили съемки фильма "Вызов" о событиях в космосе. 12 суток актриса и режиссер вместе в космонавтами провели на МКС. В это время шли съемки фильма, в котором по сюжету девушка-врач летит в космос, чтобы спасти жизнь космонавта.

Космонавт Олег Новицкий приземлился вместе со съемочной группой, он находился на орбите с 9 апреля. Юлия Пересильд во время приземления сказал, что грустит по космосу - ей понравилось на МКС, сообщал "Курьер.Среда".

В съемках также принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

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