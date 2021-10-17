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В Подмосковье погибли два человека в вылетевшем с дороги и врезавшемся в дерево BMW

9:29:3010/17/2021
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Полиция проводит проверку, по какой причине автомобиль съехал с дороги в кювет. Известно, что в аварии пострадали четверо.

В Подмосковье произошло ДТП. Фото: PxHere

В Подмосковье два человека погибли, четверо пострадали после ДТП, которое произошло после удара машины о дерево.

Происшествие произошло в Ступинском городском округе в субботу после семи часов вечера. Неизвестно, почему машина могла съехать в кювет, а затем врезаться в препятствие — это и расследуют сотрудники полиции.

- На 1-м км автодороги М-4 "Дон - Ступино" (г. о. Ступино, д. Псарево) водитель автомобиля BMW по не установленной пока причине совершил съезд в кювет по ходу движения с последующем наездом на дерево. В результате ДТП водитель и один пассажир погибли, еще четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести, - говорится в сообщении пресс-службе главка МВД по Московской области для ТАСС.

Как сообщал "Курьер.Среда", 16 октября вечером в Новосибирске погибла пассажирка каршерингового автомобиля, который врезался в дерево. Находившийся за рулем 20-летний водитель выжил.

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ДТПавариявылетел в кювет
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