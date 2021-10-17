В Подмосковье погибли два человека в вылетевшем с дороги и врезавшемся в дерево BMW

В Подмосковье два человека погибли, четверо пострадали после ДТП, которое произошло после удара машины о дерево.
Происшествие произошло в Ступинском городском округе в субботу после семи часов вечера. Неизвестно, почему машина могла съехать в кювет, а затем врезаться в препятствие — это и расследуют сотрудники полиции.
- На 1-м км автодороги М-4 "Дон - Ступино" (г. о. Ступино, д. Псарево) водитель автомобиля BMW по не установленной пока причине совершил съезд в кювет по ходу движения с последующем наездом на дерево. В результате ДТП водитель и один пассажир погибли, еще четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести, - говорится в сообщении пресс-службе главка МВД по Московской области для ТАСС.
Как сообщал "Курьер.Среда", 16 октября вечером в Новосибирске погибла пассажирка каршерингового автомобиля, который врезался в дерево. Находившийся за рулем 20-летний водитель выжил.