В России выявили рекордное число заразившихся коронавирусом - 34 303 новых случая за сутки на 17 октября

В России оперативный штаб представил новые данные о числе заразившихся коронавирусом граждан страны. Который день подряд бьется рекорд по числу заболевших — на воскресенье 17 октября это 34 303 новых случая.
Общее число зараженных ковидом - 7 992 687 человек, при этом выздоровели 7 000 624 россиян за весь период пандемии и 18 717 за сутки.
Погибли 997 пациентов с диагнозом COVID-19 за последние сутки и 223 312 за весь период наблюдения за коронавирусной инфекцией.
За последние 24 часа обнаружено в Москве максимальное число заражений по стране — 6 740, в Санкт-Петербурге — 3 323, в Московской области — 2 759 новых случаев.