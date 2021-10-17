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В России выявили рекордное число заразившихся коронавирусом - 34 303 новых случая за сутки на 17 октября

10:26:2310/17/2021
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Показатели роста числа заболевших в России бьют рекорды несколько дней подряд. Погибли 997 пациентов с диагнозом COVID-19.

В России продолжается рост зараженных. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В Новосибирской области около 2700 человек с коронавирусом попали в "красные зоны" на 17 октябряКоронавирус подозревают у 913 жителей Бердска, 187 горожан болеют ковидом на 17 октябряЕщё 68 новости

В России оперативный штаб представил новые данные о числе заразившихся коронавирусом граждан страны. Который день подряд бьется рекорд по числу заболевших — на воскресенье 17 октября это 34 303 новых случая.

Общее число зараженных ковидом - 7 992 687 человек, при этом выздоровели 7 000 624 россиян за весь период пандемии и 18 717 за сутки.

Погибли 997 пациентов с диагнозом COVID-19  за последние сутки и 223 312 за весь период наблюдения за коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа обнаружено в Москве максимальное число заражений по стране — 6 740, в Санкт-Петербурге — 3 323, в Московской области — 2 759 новых случаев.

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