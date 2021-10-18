В Бердске водитель маршрутки №3 обматерил и покалечил пенсионерку: Пассажирку мотало по салону до потери сознания

Пожилая женщина пострадала из-за действий водителя маршрутки №3 Бердска. Из-за полученных травм и синяков Тамара Алексеевна не могла встать с кровати два дня.
Как рассказала «Курьер.Среда» дочь 65-летней пассажирки Инна Ковалева, инцидент произошел 14 октября в 09:50. В тот день женщина позвонила дочери и сказала, что вышла из больницы и направляется к остановке "Медсанчасть №129", чтобы уехать на вокзал, так как живет в поселке Сосновка Искитимского района.
- Мама не выходила на связь 2 дня. Вчера вечером она позвонила мне и рассказала, что ее чуть не убили. Мама подбежал к маршрутке №3, из нее вышли люди. Она зашла туда одна и сказала, что ей нужно на вокзал. Водитель ей ответил так: "Не раньше, не позже". Дальше послышались маты и он тронулся с места. Мама даже не успела закрыть за собой дверь и сесть в кресло! - рассказала Инна.
Из-за быстрый езды женщину откинуло в конец маршрутки. Она начала кричать и просила об остановке. В итоге женщина ударилась головой о заднюю ручку. На протяжении всего пути она падала между сиденьями и в конечном счете потеряла сознание.
- Он разгонял транспорт целенаправленно. Мама очнулась где-то в районе Спортивной. Она еле встала и вылезла на вокзале. Еще отдала ему 25 рублей з проезд. Мама сказала шоферу, что Бог его простит, - привела слова матери дочь.
Тамара Алексеевна испытала огромный шок. Пенсионерка долго плакала и переживала из-за случившегося. Как утверждает Инна, ели бы мать рассказала ей о случившемся раньше, то она бы отвела ее в травмпункт и засвидетельствовала травмы.
- Мама говорит, что сотрясения у нее нет. Сейчас она на валокордине, на корвалоле. У меня эмоции зашкаливают! Я на пределе. То и дело слышу о том, что водители маршруток и автобусов по Бердску - какой-то кошмар!- воскликнула дочь пострадавшей.
Сейчас Инна Ковалева планирует отыскать водителя совершившего ужасный проступок с ее пожилой матерью. Тамара Алексеевна не стал разглядывать номер транспортного средства, но сказала, что водитель был пожилой и русский.
- Во-первых, хочу найти водителя. Он должен извиниться. Во-вторых, хочу чтобы его наказали, - поделилась своими планами бердчанка.
Как заверил редакцию один из бердских перевозчиков, найти того «самого» водителя будет сложно. В городе работает порядка 15 предпринимателей в транспортной сфере.
Отметим, что в случае случае невыполнения требований правил перевозки пассажиров, граждане могут обратиться в Министерство транспорта через официальный сайт. Именно данное ведомство ответственно за выдачу шоферам лицензий, и если возникают сомнения в том или ином водителе, то специалисты незамедлительно проясняют ситуацию.