12-летний подросток, устроивший стрельбу в школе под Пермью, хотел отомстить однокласснице

18 октября глава Октябрьского округа Пермского края Георгий Поезжаев дал комментарий по поводу стрельбы в школе, расположенной в поселке Сарс. По словам главы округа, нападавший задержан. Об этом он заявил на официальной странице округа в соцсети «ВКонтакте».
Также он добавил, что большая часть учеников уже покинула школу. Остальные пока находятся в классах.
Как стало известно, шестиклассник с оружием хотел отомстить однокласснице. За что конкретно-неизвестно. Когда он вошёл в здание, то начал что-то кричать про девочку.
«Курьер.Среда» ранее сообщил о еще одной причине такого возбужденного состояния подростка. Как признался сам мальчик, его довело поведение отца в семье. Также зафиксирован один пострадавший: другой школьник получил порез осколком от двери, в которую попал хулиган.