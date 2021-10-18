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18.10
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12-летний подросток, устроивший стрельбу в школе под Пермью, хотел отомстить однокласснице

5:49:2210/18/2021
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Глава администрации района дал официальный комментарий по данному инциденту.

Глава региона заверил, что бояться не стоит, мальчик обезоружен. Фото: Telegram-канал LIFE SHOT

18 октября глава Октябрьского округа Пермского края Георгий Поезжаев дал комментарий по поводу стрельбы в школе, расположенной в поселке Сарс. По словам главы округа, нападавший задержан. Об этом он заявил на официальной странице округа в соцсети «ВКонтакте».

Также он добавил, что большая часть учеников уже покинула школу. Остальные пока находятся в классах.

Как стало известно, шестиклассник с оружием хотел отомстить однокласснице. За что конкретно-неизвестно. Когда он вошёл в здание, то начал что-то кричать про девочку.

«Курьер.Среда» ранее сообщил о еще одной причине такого возбужденного состояния подростка. Как признался сам мальчик, его довело поведение отца в семье.  Также зафиксирован один пострадавший: другой школьник получил порез осколком от двери, в которую попал хулиган.

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нападениестрелокПермская область
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