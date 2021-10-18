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18.10
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В Новосибирской области новый рекорд по числу умерших от коронавируса

10:14:2210/18/2021
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В регионе заразились ковидом за сутки 245 сибиряков. Теперь число заразившихся стало больше 67 тысяч.

Статистика коронавируса по Новосибирской области. Фото: Рixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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На утро понедельника, 18 октября появились новые данные по заражению коронавирусом в регионе. В Новосибирской области продолжает расти число зараженных. Стало известно о 245 новых случаях за сутки, теперь число заболевших в регионе 67 042 пациента, из которых 6 094 - дети.

Стало известно о полном выздоровлении 34 пациентов за сутки и 52 245 за весь период пандемии.

Смертельным исходом завершилось заражение у шестнадцати пациентов среди которых шесть мужчин 51, 65, 70, 71, 75 и 87 лет и десять женщин 40, 42, 62, 72, 73, 73, 75, 77, 80 и 83 лет.  Всего в регионе от ковида скончались 3209 человек. Сегодня превышен рекорд по смертности, установленный 11 октября, тогда погибли 15 человек.

В настоящее время на лечении находятся 2 741 пациент с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимационных отделениях продолжают оставаться 290 пациентов, среди которых 51 — на ИВЛ. Самым эффективным способом обезопасить себя от тяжелого течения болезни остается вакцинация. По данным статистики число привитых пациентов со сложным течением болезни ничтожно мало.

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регионзаражениекоронавирус статистика
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