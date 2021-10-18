В ковидном госпитале Бердска лежат 93 пациента: 74 из них с коронавирусом, 15 - в тяжелом состоянии, 5 - в реанимации

Главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская 18 октября доложила о ситуации с коронавирусом в городе, передает пресс-центр мэрии.
По ее словам, по постановлению Роспортебнадзора сейчас под медицинским наблюдением находится 913 бердчан. Ежедневно регистрируется от 6 до 8 случаев заболевания COVID-19. На понедельник с начала пандемии в Бердске выявлено 2629 случаев коронавирусной инфекции.
Как отметила Дробинская, число пациентов бердского ковидного госпиталя тоже увеличивается. По приказу минздрава Новосибирской области сейчас в отделении горбольницы с "красной зоной" существует 120 увеличено число коек. На сегодняшний день 93 бердчанина находятся на лечении в инфекционном госпитале, из них ковид-положительных 74. Тяжелое состояние отмечено у 15-ти пациентов и пятеро лежат в реанимации.
В Бердске до 80% взрослого населения должны поставить прививку против коронавируса - это свыше 69 тыс. жителей. Но на 18 октября вакцинировано 24 787 человек, это чуть более 39% жителей, сообщила Алла Дробинская.