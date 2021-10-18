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В ковидном госпитале Бердска лежат 93 пациента: 74 из них с коронавирусом, 15 - в тяжелом состоянии, 5 - в реанимации

11:17:5410/18/2021
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По приказу минздрава Новосибирской области сейчас в отделении горбольницы с "красной зоной" существует 120 увеличено число коек.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская заявила о росте коронавируса. Фот: "Курьер.Среда"
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская 18 октября доложила о ситуации с коронавирусом в городе, передает пресс-центр мэрии.

По ее словам, по постановлению Роспортебнадзора сейчас под медицинским наблюдением находится 913 бердчан. Ежедневно регистрируется от 6 до 8 случаев заболевания COVID-19. На понедельник с начала пандемии в Бердске выявлено 2629 случаев коронавирусной инфекции.

Как отметила Дробинская, число пациентов бердского ковидного госпиталя тоже увеличивается. По приказу минздрава Новосибирской области сейчас в отделении горбольницы с "красной зоной" существует 120 увеличено число коек. На сегодняшний день 93 бердчанина находятся на лечении в инфекционном госпитале, из них ковид-положительных 74. Тяжелое состояние отмечено у 15-ти пациентов и пятеро лежат в реанимации.

В Бердске до 80% взрослого населения должны поставить прививку против коронавируса - это свыше 69 тыс. жителей. Но на 18 октября вакцинировано 24 787 человек, это чуть более 39% жителей, сообщила Алла Дробинская.

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пациенткоронавирусCOVID-19в тяжелом состоянииАлла Дробинская
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