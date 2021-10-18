Как избежать высокой смертности от коронавируса в России, рассказал эксперт

В России рост заражений коронавирусом продолжается, растут и показатели смертности. Высокий цифры могли бы и не быть таковыми, если бы граждане вакцинировались и соблюдали меры профилактики. Данное заявление прозвучало от Александра Лукашева, возглавляющего Институт медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета.
- Вирус циркулирует, сейчас смертность находится на самом высоком уровне за всю историю пандемии, - у нас в день умирает почти тысяча человек, это огромные потери. И эти потери можно было бы очень сильно предотвратить и снизить не только за счет вакцинации, но и если бы сейчас намного более эффективно использовались маски и меры разобщения людей, - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
При этом специалист заявил, что меры профилактики будут иметь временное действие. Как рассказал Лукашев, время чтобы вакцинироваться был у всех? yо многие им не воспользовались. Пjказатели по числу прививок в стране очень низкие и не позволяют говорить о формировании коллективного иммунитета.
В мире погибло уже почти 4,9 миллионов человек, заразились более 240 миллионов. В России заразившихся уже более 8 миллионов, смертельных случаев за пандемию — более 224 тысяч.