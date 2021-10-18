Число находящихся в "красной зоне" россиян может перевалить за 1 млн уже 2 ноября, предсказал эксперт

Руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров заявил, что уже через две недели, 2 ноября, число пациентов, одновременно находящихся на лечении, может превысить миллион.
К этому выводу ученый пришел после того, как использовал разработанную под своим руководством математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed - англ. "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" - выздоровевшие или умершие), при помощи которой можно делать прогнозы.
В начале прошедшей недели специалисты давали прогноз о преодолении миллионного рубежа одновременно болеющих россиян к 10 ноября. В настоящее время в стране число «активных» случаев — превышает 785,6 тысяч пациентов. К началу ноября ежедневный прирост случаев заражения может превысить показатель в 37 тысяч человек.
- После этого, как следует из принципа динамического баланса статистических показателей эпидемии, количество болеющих людей продолжит увеличиваться и достигнет уровня 1 миллион 150 тыс. к середине ноября, - заявил Захаров во время беседы с ТАСС.