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18.10
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В массовом ДТП на Бердском шоссе улетел в кусты через тротуар один из автомобилей

3:51:1810/18/2021
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По информации ГИБДД, пострадали два человека. Одного "скорая" отвезла в больницу.

На Бердском шоссе в Новосибирске произошло тройное ДТП — есть пострадавшие. Фото: АСТ-54

Вечером 18 октября на Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП. В районе остановки «Поселок РМЗ» столкнулись несколько автомобилей.

Как сообщает АСТ-54 столкнулись три авто, одну из которых отбросило через тротуар в кусты.

По информации ГИБДД, пострадали два человека. Одного "скорая" отвезла в больницу. Пока неизвестно, какие травмы получил пострадавший.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и спасатели МАСС.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в воскресенье каршеринговый автомобиль  врезался в дерево на ОбьГЭС. Погибла пассажирка. Госпитализирован 20-летний водитель.

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