В массовом ДТП на Бердском шоссе улетел в кусты через тротуар один из автомобилей

Вечером 18 октября на Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП. В районе остановки «Поселок РМЗ» столкнулись несколько автомобилей.
Как сообщает АСТ-54 столкнулись три авто, одну из которых отбросило через тротуар в кусты.
По информации ГИБДД, пострадали два человека. Одного "скорая" отвезла в больницу. Пока неизвестно, какие травмы получил пострадавший.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и спасатели МАСС.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в воскресенье каршеринговый автомобиль врезался в дерево на ОбьГЭС. Погибла пассажирка. Госпитализирован 20-летний водитель.