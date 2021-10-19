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19.10
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Грешно ли работать 19 октября в день апостола Фомы?

1:30:0610/19/2021
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Во многие церковные праздники запрещается физический труд, но можно ли работать в день апостола Фомы?

День апостола Фомы — один из тех дней, когда работа поощряется. Фото: Pixabay.com
День апостола Фомы — один из тех дней, когда работа поощряется. Фото: Pixabay.com

В этот день, 19 октября, Русская православная церковь отмечает праздник — день апостола Фомы. Святой Фома считался покровителем бережливых, хозяйственных и запасливых людей. В этот день традиционно православные верующие проводили ревизию своего урожая — вели подсчет и пересмотр овощей, фруктов и заготовок, а испорченные выбрасывали или отдавали на корм домашнему скоту. Хозяйки пекли хлеб, караваи и калачи из муки нового помола. Свежий заговоренный хлеб давали младенцам, именинникам и больным людям, веря в его чудодейственную исцеляющую силу и способность придать много сил.

Что запрещается делать в Фомин день?

Обычно Фомин день сопровождается несколькими традициями и ограничениями.
Что нельзя делать 19 октября:

• Апостол Фома посвятил свою жизнь труду, поэтому в этот день категорически запрещается лениться, долго лежать в кровати и много спать.
• Женщинам нельзя тратить время на пустые разговоры и сплетни. В этот день им необходимо заниматься исключительно домашними делами, вести быт, следить за хозяйством.
• В день апостола Фомы запрещено проводить вечеринки, посиделки и шумные застолья, веселиться, плясать и громко петь песни.
• Переедание тоже запрещено. Чревоугодие в этот день навлекает на семью бедность и потерю дохода. Материальные потери могут быть большими и продолжительными.
• Нельзя отказывать тому, кто обратился к вам с просьбой о помощи. Если нищий на улице попросил у вас еды или денег, то дайте ему кусок хлеба и немного мелочи. Отказ в этом случае может навлечь на вас неприятности и серьезные финансовые потери.

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