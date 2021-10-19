Молитва апостолу Фоме от всех невзгод и неверия

Апостол Фома является одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. Сначала он был рыбаком, но, услышав проповедь Христа, пришел в восторг, бросил родной дом и, став учеником и последователем сына Божьего, все время верил в своего учителя, почитал его и уважал. Фома был участником знаменитой Тайной вечери, был свидетелем смерти Спасителя на кресте.
Апостол во многое не верил и во многом сомневался. Он не поверил в случившееся, когда на восьмой день после Пасхи увидел воскресшего Христа. С тех пор Фому называют «неверным» или «неверующим». Однако, несмотря на свое прозвище, апостол проповедовал христово учение во многих странах и в конце своего пути принял смерть мученика.
В народе апостол Фома считался покровителем и защитником трудолюбивых и усердных людей. Он наставлял тех, кто стремился честным трудом прийти к достатку, даже скромному. Кроме того, он считался символом запасливости и бережливости, плодородия и богатого урожая. В Фомин день люди приходили в церковь, чтобы помолиться апостолу за здоровье, удачу и материальное благополучие, а также поблагодарить его за хороший урожай.
Молитвы.
В день мольбы верующим ни в коем случае нельзя ссориться, вступать в конфликтные ситуации, употреблять алкоголь, желать ближнему своему невзгод и зла, а также сплетничать и переедать.
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