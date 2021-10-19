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Молитва апостолу Фоме от всех невзгод и неверия

2:00:3810/19/2021
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Молитвы апостолу Фоме помогут каждому верующему и оберегут от неверия, невзгод и нищеты.

В православии существует множество сильных молитв, обращенных к апостолу Фоме. Фото: Pixabay.com
В православии существует множество сильных молитв, обращенных к апостолу Фоме. Фото: Pixabay.com

Апостол Фома является одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. Сначала он был рыбаком, но, услышав проповедь Христа, пришел в восторг, бросил родной дом и, став учеником и последователем сына Божьего, все время верил в своего учителя, почитал его и уважал. Фома был участником знаменитой Тайной вечери, был свидетелем смерти Спасителя на кресте.

Апостол во многое не верил и во многом сомневался. Он не поверил в случившееся, когда на восьмой день после Пасхи увидел воскресшего Христа. С тех пор Фому называют «‎неверным» или «‎неверующим». Однако, несмотря на свое прозвище, апостол проповедовал христово учение во многих странах и в конце своего пути принял смерть мученика.

В народе апостол Фома считался покровителем и защитником трудолюбивых и усердных людей. Он наставлял тех, кто стремился честным трудом прийти к достатку, даже скромному. Кроме того, он считался символом запасливости и бережливости, плодородия и богатого урожая. В Фомин день люди приходили в церковь, чтобы помолиться апостолу за здоровье, удачу и материальное благополучие, а также поблагодарить его за хороший урожай.

Молитвы.

В день мольбы верующим ни в коем случае нельзя ссориться, вступать в конфликтные ситуации, употреблять алкоголь, желать ближнему своему невзгод и зла, а также сплетничать и переедать.

Молитвы святому апостолу Фоме об укреплении веры
Молитвы святому апостолу Фоме об укреплении веры

Молитвы святому апостолу Фоме от искушений диавольских
Молитвы святому апостолу Фоме от искушений диавольских

Молитвы святому апостолу Фоме об исцелении
Молитвы святому апостолу Фоме об исцелении

Напомним, что 20 октября начнется октябрьское полнолуние в Овне. Что можно и нельзя делать в этот день вы можете узнать в нашем материале.

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праздникимолитвыФомин день
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