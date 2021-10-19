19 октября – день рождения пророка Мухаммеда: важные запреты и дела для каждого мусульманина в радостный и светлый день

Рождение Пророка Мухаммеда (Мавлид ан-Наби) является важным праздником для каждого мусульманина. Он отмечается каждый год 12 числа третьего месяца по мусульманскому лунному календарю. В этом году это событие приходится на 19 октября.
В городах праздник отмечают пышно и ярко. В мечети приходит множество людей, а по улицам можно увидеть различные плакаты с аятами из Священного Корана. О жизнь Пророка Мухаммеда поются песнопения, читаются проповеди, возносится благодарность пророку. К Аллаху в этот день люди обращаются в молитве. На улицах раздается милостыня нуждающимся, ведутся благочестивые разговоры.
Что запрещается делать в этот праздник и какие дела поощряются?
• Самым хорошим делом в этот праздник является посещение могилы Пророка Мухаммеда в Медине. Многие мусульмане также совершают молитвы в его мечети, прося у Бога для пророка благословения.
• Во время празднования данного праздника женщины и мужчины должны сидеть порознь, в разных помещениях.
• Если в честь праздника организовывается какое-то мероприятие, то оно должно проводиться только с учетом всех запретов ислама. В эту дату можно читать Коран, проводить поучительные лекции, как можно больше рассказывать о Пророке Мухаммеде, напоминать о его нравственных качествах.
• Этот праздник нельзя расценивать как религиозную обязанность.
• Также этот праздник приветствует помощь нуждающимся, посещение домов родных и близких.
• Запрещается проявление жестокости, злости по отношению к тем, кто слабее.
Напомним, что для этого праздника также существуют и строжайшие запреты. Узнать о них вы можете в нашем материале.