Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

20 октября - праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»: история святыни и мощная молитва

3:00:0810/19/2021
0

20 октября отмечается праздник одной из знаменитых в православии икон — Псково-Печёрской иконы Божией Матери «Умиление». Эту икону принято считать чудодейственной и обращаться к ней в молитве о здоровье и благополучии.

Псково-Печёрская икона Божией матери «Умиление» была написана в 1521 году с иконы Божией Матери «Владимирская». Фото: Mitropolia-lip.ru
Псково-Печёрская икона Божией матери «Умиление» была написана в 1521 году с иконы Божией Матери «Владимирская». Фото: Mitropolia-lip.ru

20 октября православные верующие отмечают праздник Псково-Печёрской иконы Божией Матери «Умиление». В русской иконописи она относится к одному из основных типов изображения Божией Матери — Елеусу. На полотне изображена Богородица с Младенцем Христом. Он сидит на Её руке, они прижимаются щекой к щеке. Данная икона является демонстрацией высшего выражения любви к людям, ведь между щеками Марии и Бога-Сына нет расстояния. Этот жест является символом большой и чистой любви.

Икона была написана в 1521 году. По преданию её прообразом стала икона Божией Матери «Владимирская». В Псково-Печёрский монастырь же ее перенесли в период с 1529 по 1570 годы. Псково-Печёрская икона Божией Матери славится своей чудодейственной силой и милостью к просящим. Например, при молитве данной иконе слепые люди возвращали утраченное зрение, подвижность рук и ног, исцелялись от множества других недугов и болезней.

Принято считать, что эта икона является чудотворной. Чаще всего перед ней просят об исцелении и возвращении былого здоровья, о восстановлении утраченного зрения, о пособничестве и удаче в любых делах и о защите от врагов, о сохранении мира в доме и семье.

Часто перед Псково-Печёрской иконой Божией Матери «Умиление» можно услышать одну из молитв, обращенную именно к ней.

Молитва перед Псково-Печёрской иконой Божией матери «Умиление»
Молитва перед Псково-Печёрской иконой Божией матери «Умиление»

Напомним, что 6 ноября состоится Дмитриевская суббота. Что брать с собой на кладбище в Дмитриевскую субботу вы можете прочесть в нашем материале.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникиикона божьей материправославные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отмечаете ли вы праздник Псково-Печёрской иконы Божией Матери «Умиление»?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

20 октября - праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»: история святыни и мощная молитва
3:00:08 10/19/2021
20 октября - праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»: история святыни и мощная молитва
В Екатеринбурге воспитанник детского сада пытался задушить одногруппника веревкой
2:45:39 10/19/2021
В Екатеринбурге воспитанник детского сада пытался задушить одногруппника веревкой
19 октября – день рождения пророка Мухаммеда: важные запреты и дела для каждого мусульманина в радостный и светлый день
2:30:42 10/19/2021
19 октября – день рождения пророка Мухаммеда: важные запреты и дела для каждого мусульманина в радостный и светлый день
Привившимся от коронавируса россиянам хотят давать деньги
2:30:01 10/19/2021
Привившимся от коронавируса россиянам хотят давать деньги
Сергей Лавров заявил, что работа постпредставительства России при НАТО приостановлена
2:10:21 10/19/2021
Сергей Лавров заявил, что работа постпредставительства России при НАТО приостановлена
Молитва апостолу Фоме от всех невзгод и неверия
2:00:38 10/19/2021
Молитва апостолу Фоме от всех невзгод и неверия
Грешно ли работать 19 октября в день апостола Фомы?
1:30:06 10/19/2021
Грешно ли работать 19 октября в день апостола Фомы?
Необычные поздравления самим себе и друзьям в День «Оцените свою жизнь» 19 октября
1:15:33 10/19/2021
Необычные поздравления самим себе и друзьям в День «Оцените свою жизнь» 19 октября
Фомин день: почему 19 октября обязательно испечь хлеб и краюшки отдать именинникам и больным
1:00:21 10/19/2021
Фомин день: почему 19 октября обязательно испечь хлеб и краюшки отдать именинникам и больным
Прикольные открытки и веселые поздравления лицеистам 19 октября во Всемирный день лицеиста
12:45:50 10/19/2021
Прикольные открытки и веселые поздравления лицеистам 19 октября во Всемирный день лицеиста