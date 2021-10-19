20 октября - праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»: история святыни и мощная молитва

20 октября православные верующие отмечают праздник Псково-Печёрской иконы Божией Матери «Умиление». В русской иконописи она относится к одному из основных типов изображения Божией Матери — Елеусу. На полотне изображена Богородица с Младенцем Христом. Он сидит на Её руке, они прижимаются щекой к щеке. Данная икона является демонстрацией высшего выражения любви к людям, ведь между щеками Марии и Бога-Сына нет расстояния. Этот жест является символом большой и чистой любви.
Икона была написана в 1521 году. По преданию её прообразом стала икона Божией Матери «Владимирская». В Псково-Печёрский монастырь же ее перенесли в период с 1529 по 1570 годы. Псково-Печёрская икона Божией Матери славится своей чудодейственной силой и милостью к просящим. Например, при молитве данной иконе слепые люди возвращали утраченное зрение, подвижность рук и ног, исцелялись от множества других недугов и болезней.
Принято считать, что эта икона является чудотворной. Чаще всего перед ней просят об исцелении и возвращении былого здоровья, о восстановлении утраченного зрения, о пособничестве и удаче в любых делах и о защите от врагов, о сохранении мира в доме и семье.
Часто перед Псково-Печёрской иконой Божией Матери «Умиление» можно услышать одну из молитв, обращенную именно к ней.
Напомним, что 6 ноября состоится Дмитриевская суббота. Что брать с собой на кладбище в Дмитриевскую субботу вы можете прочесть в нашем материале.