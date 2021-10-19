Категорические запреты на Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября: сильный заговор на скорейшее счастье и избавление от тоски и печали

Велесова ночь — это таинственный праздник, пришедший к нам из давних времен. Принято считать, что в эту ночь открываются границы между мирами, а дороги, ведущие в привычные места, могут завести путника не туда, куда он ожидал попасть. Духи бродят по миру живых, проникая через истонченную границу, а люди могут попасть в мир духов, сами того не осознавая. Древние наставления славян призывают людей соблюдать тишину и не выходить из своих домов.
Этот день славяне проводили в кругу семьи за столом, полным еды. Считалось, что в Велесову ночь семью могли навестить умершие предки, поэтому на праздничном столе в эту ночь стояла лишняя посуда. В доме зажигались праздничные свечи в качестве защиты от темных и злых духов, а на порог и подоконник аккуратно укладывались рябиновые ветки. Чтобы уберечь свое жилище от нападок духов, во дворе разжигали костер, который горел до самой зари.
Что категорически нельзя делать в таинственную Велесову ночь?
• В эту ночь нельзя забывать о домовом. Положите для него на левый угол стола что-то вкусное или налейте немного сладкого вина. Оставьте угощение стоять там всю ночь, а утром вылейте во двор или раскрошите еду птицам.
• В Велесову ночь лучше ни с кем не знакомиться. Новые знакомства не обещают ничего хорошего и могут принести ряд неприятностей.
• Если в двери постучался незнакомый человек — это плохой знак, говорящий о скорой беде, подступающей к вашему дому.
• Давать взаймы в этот вечер тоже нельзя. Если кто-то обратился к вам с такой просьбой, то лучше перенести сделку на следующее утро.
Чтобы уберечь себя от злых духов, проведите этот простой ритуал. Ночью с выключенным светом возьмите обычную свечку и зажгите ее. Держа свечу в руках, обойдите весь дом. Проходя мимо окна, перекрестите его и произнесите: «Кладу крест на свое окошко. Тем крестом запор творю от тёмных сил. Им ко мне в дом не приходить».
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