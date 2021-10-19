20 октября – Кровавое Полнолуние Охотника-2021: Что можно делать в эти особые сутки и их особенности для привлечения удачи

Кровавое Полнолуние Охотника неспроста имеет такое название. Дело в том, что в это время Луна является символом наилучшего времени для охоты на диких животных. Звери выбираются на поля и в леса, чтобы полакомиться остатками урожая, где и становятся добычей охотников. Кроме того, октябрь считается месяцем перелета птиц, поэтому охота в это время значительно упрощается.
Что можно и нельзя делать в это полнолуние?
Этот день сложно назвать удачным для тех, кто не следует определенным запретам, связанным с полнолунием. 20 октября желательно избавиться от ненужных вещей, мусора и хлама, навести чистоту и порядок в доме и квартире, хорошо контролировать свои эмоции и ни в коем случае не поддаваться негативным мыслям и пагубному влиянию проблем. Начать этот день можно теплой ванны, обозначить себе четкий список дел, придерживаться его или посвятить свободное время семье и детям.
Специалисты рекомендуют в этот день не вступать в конфликтные ситуации, не становиться зачинщиками споров и скандальных ситуаций. Выяснения отношений и грубость перед Кровавым Полнолунием Охотника не сулит ничего хорошего. Также следует воздержаться от покупки и распития алкогольных напитков, от приобретения дорогих вещей и планирования дальних поездок и путешествий. Важные решения, серьёзные разговоры о бизнесе или собственном деле лучше отложить на потом, поскольку неправильно выбранный путь и неблагоприятные для бизнеса условия в полнолуние могут пагубно сказаться на его успешности. Для организации и проведения важных семейных мероприятий эта дата также не является благоприятной. В день Кровавого Полнолуния лучше не отмечать свадьбы и не проводить венчаний в церкви. Если кто-то захочет взять у вас взаймы, то попросите этого человека побеспокоить вас с этой просьбой в следующий день.
Напомним, что полнолуние 20 октября влияет на состояние людей, перенесших коронавирус. В чем его влияние и как оно может помочь вы можете узнать в нашем материале.