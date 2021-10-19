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Ближайшая зеркальная дата – 11 ноября 2021 года: предчувствие СуперЛуны – какой ритуал осуществить за неделю до затмения

11:00:3710/19/2021
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Зеркальные даты в календаре являются мистическими и несут в себе много выгодных возможностей для тех, кто ищет удачу. Поэтому важно знать, что делать, если на календаре вдруг появилось зеркальное число.

Нумерологи утверждают, что влияние СуперЛуны и зеркальных дат способно принести человеку много удачи и успеха. Фото: Pixabay.com
Нумерологи утверждают, что влияние СуперЛуны и зеркальных дат способно принести человеку много удачи и успеха. Фото: Pixabay.com

Нумерология считается очень мистической, загадочной и тонкой наукой. В ней многое связано с зеркальными датами и одинаковыми цифрами, которые в определенных ситуациях по-разному влияют на судьбу человека. Зеркальные даты несут очень сильную энергетику и способы привлечь в семью удачу и достаток, а также предупредить человека о скорых переменах в жизни. Главное в этой ситуации — знать, как правильно ими пользоваться.

11 ноября является днем, когда нужно морально и физически подготовить себя к переменам в жизни. Чтобы эти перемены не несли отрицательной энергетики, можно провести ряд незамысловатых ритуалов на привлечение удачи и финансового благополучия.

11 ноября вам нужно внимательно следить за временем, которое показывает циферблат часов. Как только их значение приблизиться к равной цифре 11:11, то следует положить несколько денежных купюр и монет в центр стола или комнаты и произнести: «Деньги идут к деньгам и умножаются, а мои проблемы растворяются и кончаются». Повторите этот ритуал в 23:11, а заговоренные деньги затем уберите в кошелек или в то место, где храните свои накопления.

Чтобы привлечь в дом удачу, необходимо провести другой простой ритуал. Сразу после пробуждения ранним утром, не умываясь, напишите на листе белой бумаги дату сегодняшнего дня и громко произнесите следующий заговор: «Единицы добавят сил и помогут с трудностями справиться, удачу призовут и она за мной следом отправится». Листок сложите 7 раз и носите с собой в левом нагрудном кармане. Если нагрудного кармана нет, то листок нужно носить в любом кармане с левой стороны.

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удачазаговорритуалзеркальная дата
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