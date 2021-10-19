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Календарь зачатия девочки по лунному календарю в ноябре 2021 года: подходящие и плохие даты

2:00:1910/19/2021
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День зачатия может повлиять на течение беременности и здоровье будущего малыша. Стоит выбрать наиболее благоприятный день, согласно лунному календарю.

От даты зачатия может зависеть беременность и здоровье будущего малыша. Фото: Pxfuel.com
От даты зачатия может зависеть беременность и здоровье будущего малыша. Фото: Pxfuel.com

Рождение ребенка — одно из важнейших событий жизни каждого человека. Многие люди подходят к этому вопросу подходят очень серьезно: считают финансы, обсуждают воспитание и имя будущего малыша. Но стоит учесть и не менее важный момент — зачатие. Согласно лунному календарю, существуют как удачные, так и неудачные дни для зачатия малыша. В нашем материале вы сможете узнать, какие дни грядущего ноября считаются удачными для зачатия девочки.

Благоприятные дни в ноябре 2021 года.

Самыми лучшими днями для зачатия девочки являются 5, 6, 7, 13, 17, 20 и 25 числа.

К приемлемым датам относятся 1, 2, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 23, 26 и 27 ноября.

Неудачные для следующего месяца.

Самыми худшими днями являются следующие дни: 4, 12 и 19 ноября.

В целом удачнее всего зачатие проходит в период Убывающей Луны. Если сделать все правильно, беременность будущей мамы пройдет значительно лучше, а малыш будет отличаться крепким здоровьем. При этом стоит помнить, что на жизнь ребенка влияет не только период зачатия, но и нечто не менее важное — выбор имени. Считается, что от выбранного имени может зависеть судьба ребенка и его характер.

Отметим, что использовать лунный календарь можно совершенно в разных вопросах. От быта до проведения мистических обрядов. С помощью альтернативного календаря можно выбрать самые удачные дни месяца, чтобы добиться лучшего результата в любом деле.

Напомним, что сегодня, 19 октября, отмечается День апостола Фомы. В нашем материале вы сможете узнать традиции и запреты данного праздника.

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